Россия примет решение о выходе из проекта МКС после обследования станции

Новости

"Арсенал" разгромил "Тамбов" в матче РПЛ 16:14
В Кремле анализируют приглашение Путину на участие в саммите по климату 16:13
Глава МИД Франции выступил за продолжение диалога с Россией 16:09
Отставной премьер Болгарии рассказал о готовящейся над ним "расправе" 16:07
На Москву надвигается октябрьская погода с дождями и снегом 15:35
СМИ: Матч "Локомотив" - "Ростов" станет последним в карьере арбитра Вилкова 15:00
В "Спартаке" не подтвердили информацию об интересе к тренеру Карпину 14:56
Ниган из "Ходячих мертвецов" может получить свой сериал-спин-офф 14:53
В баре в штате Висконсин произошла перестрелка, убиты трое 14:36
Экс-глава госкомитета по делам молодежи Мордовии признала факты взяток 14:28
На Дону после гибели пяти подростков в ДТП возбуждено дело 14:25
Майами примет этап "Формулы-1" в 2022 году 14:16
Инициаторы госпереворота в РБ хотели завладеть имуществом Лукашенко 13:18
Disney снимет фильм про злых сестер Золушки 13:04
Председатель СКР Бастрыкин взял на контроль ДТП в Новочеркасске 12:52
ВОЗ: Рост случаев коронавируса в мире вызывает тревогу 12:46
В Испании предложили запретить курение на террасах ресторанов 12:24
Мишустин выделил 2 млрд руб на поддержку птицеводства и рыбного хозяйства 12:06
В Праге задержаны семь человек, облившие кетчупом забор дипмиссии РФ 11:30
Видео: на пляж Флориды сел самолет из 1945 года 11:18
Скандальный посол Украины потребовал от Берлина членства в НАТО 10:37
Прокуратура рассказала о подробностях ДТП с пятью погибшими в Новочеркасске 10:28
Названы самые популярные авианаправления на майские праздники 10:00
Банки оценили предложение ограничить онлайн-операции 09:09
Один человек погиб при стрельбе на парковке супермаркета в Огайо 08:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как будем отдыхать на майские праздники
Как будем отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
18.04.2021 15:10
Рубрика: Общество

Россия примет решение о выходе из проекта МКС после обследования станции

Текст: Наталия Ячменникова
Россия проведет техническое обследование МКС и примет решение о выходе из проекта с 2025 года, о чем предупредит иностранных партнеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Юрия Борисова. Как там сообщили, в последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупредить партнеров.
Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Вопрос целесообразности продолжения участия России в проекте МКС обсуждался на совещании по космосу у президента РФ Владимира Путина 12 апреля. Об этом заявил ранее журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: iStock
Россия продолжит освоение Луны

"Действительно, говорилось на совещании о том, что МКС и наш отечественный сегмент не вечные. Конструкция устает со временем, рано или поздно потребуется принимать окончательное решение. Целесообразность продолжения этой работы, проработка этого вопроса действительно была акцентирована в ходе совещания", - сказал Песков.

О том, что решение о продолжении эксплуатации Международной космической станции Россией будет принято после 2024 года исходя из ее технического состояния и планов по развертыванию национальной орбитальной станции, - подтвердили в Роскосмосе.

"У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции - 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения", - отметили в госкорпорации.

Как подчеркнули в Роскосмосе, когда будет принято решение по данным вопросам, тогда начнутся переговоры с партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года.

О том, что после 2025 года будет создана российская орбитальная служебная станция, сообщало РИА Новости со ссылкой на выступление главы РАН Александра Сергеева на заседании президиума Российской академии наук.

Фото: РИА Новости
В "Роскосмосе" рассказали, как построить космическую карьеру

"Очень важной программой, которая сейчас будет финансироваться, будет программа РОСС - это создание Российской орбитальной служебной станции​​​. Мы очень надеемся, что финансирование на нее тоже пойдет", - сказал Сергеев. Он высказал надежду, что вскоре после 2025 года эта программа будет реализована.

В январе 2021 года совет РАН по космосу рекомендовал в своем решении пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики, "в том числе создания национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите".

Данное решение было принято после доклада замгендиректора РКК "Энергия" Владимира Соловьева, который сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

В феврале "Роскосмос" упомянул в своих документах, опубликованных на сайте госзакупок, возможность создания российской орбитальной станции.

Еще в октябре прошлого года Владимир Соловьев на "Днях космической науки" рассказал, что Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет состоять из следующих модулей: базового, целевого производственного, модуля материального обеспечения, модуля-платформы для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, коммерческого модуля, где могут размещаться четыре туриста.

Все модули для РОСС могут быть выведены на орбиту с помощью ракет-носителей "Ангара-А5". Эти модули планируется создать на базе научно-энергетического модуля МКС. Предполагается, что к новой станции будет регулярно пристыковываться производственный модуль-лаборатория.

Общество Космос

Главное сегодня

Песков рассказал о любви Путина к Сибири
Россияне высказали отношение к бессрочному масочному режиму
ВОЗ: Рост случаев коронавируса в мире вызывает тревогу
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки
Times: Британия направит в Черное море два военных корабля
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19