Россия примет решение о выходе из проекта МКС после обследования станции

Вопрос целесообразности продолжения участия России в проекте МКС обсуждался на совещании по космосу у президента РФ Владимира Путина 12 апреля. Об этом заявил ранее журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, говорилось на совещании о том, что МКС и наш отечественный сегмент не вечные. Конструкция устает со временем, рано или поздно потребуется принимать окончательное решение. Целесообразность продолжения этой работы, проработка этого вопроса действительно была акцентирована в ходе совещания", - сказал Песков.

О том, что решение о продолжении эксплуатации Международной космической станции Россией будет принято после 2024 года исходя из ее технического состояния и планов по развертыванию национальной орбитальной станции, - подтвердили в Роскосмосе.

"У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции - 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения", - отметили в госкорпорации.

Как подчеркнули в Роскосмосе, когда будет принято решение по данным вопросам, тогда начнутся переговоры с партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года.

О том, что после 2025 года будет создана российская орбитальная служебная станция, сообщало РИА Новости со ссылкой на выступление главы РАН Александра Сергеева на заседании президиума Российской академии наук.

"Очень важной программой, которая сейчас будет финансироваться, будет программа РОСС - это создание Российской орбитальной служебной станции​​​. Мы очень надеемся, что финансирование на нее тоже пойдет", - сказал Сергеев. Он высказал надежду, что вскоре после 2025 года эта программа будет реализована.

В январе 2021 года совет РАН по космосу рекомендовал в своем решении пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики, "в том числе создания национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите".

Данное решение было принято после доклада замгендиректора РКК "Энергия" Владимира Соловьева, который сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

В феврале "Роскосмос" упомянул в своих документах, опубликованных на сайте госзакупок, возможность создания российской орбитальной станции.

Еще в октябре прошлого года Владимир Соловьев на "Днях космической науки" рассказал, что Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет состоять из следующих модулей: базового, целевого производственного, модуля материального обеспечения, модуля-платформы для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, коммерческого модуля, где могут размещаться четыре туриста.

Все модули для РОСС могут быть выведены на орбиту с помощью ракет-носителей "Ангара-А5". Эти модули планируется создать на базе научно-энергетического модуля МКС. Предполагается, что к новой станции будет регулярно пристыковываться производственный модуль-лаборатория.