Россияне высказали отношение к бессрочному масочному режиму

Жители Челябинска, Красноярска и Уфы чаще других выступают за то, чтобы сделать бессрочным масочный режим в общественных местах. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob. При этом большинство россиян, в том числе и в этих городах, выступают против такого порядка.

В целом против бессрочного масочного режима высказались 64% россиян, 15% опрошенных поддерживают такую идею. Больше всего голосующих "за" - среди молодежи до 24 лет.

Среди городов-миллионников бессрочный масочный режим активнее всего поддерживают в Челябинске (22% опрошенных), Красноярске и Уфе (по 21%). Голосующие считают, что это замедлит распространение любых видов инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

В Москве сторонников введения бессрочного режима ношения медицинских масок несколько больше, чем по стране в целом (18%), в Санкт-Петербурге - чуть меньше (14%). Реже всего в поддержку идеи высказывались жители Волгограда (10%).

При этом по отрицательным ответам лидируют Волгоград, Санкт-Петербург и Москва (71%, 69% и 67% соответственно). Это объясняется низким числом людей, которые выбрали вариант "затрудняюсь с ответом".