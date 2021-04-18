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18.04.2021 20:08
Рубрика: Спорт

Российский пилот Константин Терещенко дебютировал в новой серии

Текст: Максим Домчев
Фото: Пресс-служба Team AKKA-ASP
Фото: Пресс-служба Team AKKA-ASP

Российский автогонщик Константин Терещенко принял участие в первой гонке сезона GT World Challenge Europe Endurance Cup.

В воскресенье на трассе в Монце российский гонщик французской команды Team AKKA-ASP Константин Терещенко дебютировал за рулем спорткара Mercedes-AMG GT3 в новой для себя серии GT World Challenge Europe Endurance Cup. Константин со своими коллегами по экипажу Тома Друэ и Симоном Гаше завершил гонку в Монце 11-м.

Нынешний сезон для серии юбилейный - уже десятый в истории. И начала она год в максимально подходящем для такого приятного повода месте - знаменитой трассе "Аутодромо Национале" в Монце, которую еще неофициально называют "Храмом скорости".

Перед стартом Терещенко прекрасно осознавал, что ему понадобится время, чтобы адаптироваться к новой технике - и это на фоне серьёзнейшей конкуренции в чемпионате.

"Нам предстоит сражаться не только с соперниками на таких же автомобилях, но и с представителями таких легендарных марок, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamboghini, McLaren и Porsche. Я с нетерпением жду этой борьбы, в которой, уверен, мы будем сильны. Наша команда Team AKKA-ASP имеет не просто огромный опыт в гонках GT3, но и выигранные гонки и титулы в зачётах Pro и Pro-Am, а модель Mercedes-AMG GT3 прекрасно зарекомендовала себя в чемпионатах по всему миру, одерживая победы и принося своим пилотам чемпионские звания", - сказал Терещенко.

Терещенко не смог удержать победу

В квалификации экипаж Константина показал 11-й результат и стал вторым в категории Silver Cup, уступив лишь представителям команды Emil Frey Racing на Lamborghini Huracan GT3 Evo.

Воскресная гонка показала, что итоги квалификации не являлись определяющими: трехчасовой заезд стартовал на мокрой от дождя трассе, что повлияло на ход заезда. В какой-то момент показалось, что Терещенко с коллегами смогут побороться даже за подиум в абсолютном зачете, но в итоге они завершили гонку на той же позиции, на какой стартовали - 11-ми, при этом до финиша в топ-10 не хватило всего одной секунды. В категории Silver Cup экипаж №87 занял пятую позицию, набрав ценные очки на старте чемпионата. Всего гонку сумели завершить 32 экипажа.

Победу в гонке одержал экипаж Dinamic Motorsport Porsche в составе Маттео Кайроли, Кристиана Энгельхарта и Клауса Бахлера, выступавших на Porsche 911 GT3-R. Отметим, что четвертым вместе со своими коллегами по экипажу финишировал дебютант серии Каллум Айлотт - вице-чемпион Формулы-2 сезона-2020, который сейчас является тест-пилотом команды Ф-1 "Феррари".

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