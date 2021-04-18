Рублев проиграл Циципасу в финале турнира в Монте-Карло

В финале крупного грунтового турнира в Монте-Карло встречались россиянин Андрей Рублев и Стефанос Циципас из Греции. Этот поединок стал для них седьмым. До воскресенья каждый из теннисистов одержал по три победы.

В решающем поединке Рублев не сумел показать свой лучший теннис. Россиянин в обоих сетах уступил с одинаковым счетом 3:6 всего за один час и 12 минут. Пятый номер мирового рейтинга Циципас благодаря этому успеху заработал более 250 тысяч евро и 1000 рейтинговых очков.

В обновленном рейтинге АТР Рублев станет седьмой ракеткой мира, опередив Роджера Федерера. Совсем немного он уступает представителю Германии Александру Звереву.

Циципас возглавит в понедельник Чемпионскую гонку АТР, а Рублев будет занимать вторую строчку.