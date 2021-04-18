Скандальный посол Украины потребовал от Берлина членства в НАТО

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Германия должна взять на себя ведущую роль, чтобы помочь Украине вступить в НАТО. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

При этом он сделал упор на то, что Берлин обязан помочь украинской стороне.

"Германия, как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО​​​. И как можно скорее, без "но" и "а если", - заявил Мельник.

Кроме того, дипломат призвал Германию оказывать больше поддержки Украине, в частности, предупредить Москву о "последствиях вторжения на Украину", включая "полное экономическое эмбарго и полное замораживание инвестиций".

Мельник известен своими громкими высказываниями. Ранее он заявлял, что Украина, если ее не примут в НАТО, может рассмотреть вопрос возобновления ядерного статуса. В прошлом году у него произошла перепалка с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером, когда Мельник стал критиковать последнего за призывы снять антироссийские санкции. В ответ Шредер назвал дипломата "карликом с Украины".

В феврале этого года Мельник вступил в перепалку с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, требуя извинений от немцев перед Украиной за преступления нацизма.