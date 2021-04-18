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18.04.2021 10:11
Рубрика: В мире

Скончался сооснователь Adobe Чарльз Гешке

Текст: Константин Волков

Чарльз Гешке, сооснователь американской компании-производителя программного обеспечения Adobe и один из создателей межплатформенного открытого формата документов PDF, скончался в возрасте 81 года. Об этом говорится в письме, которое разослал директор Adobe Шантану Нарайен.

Гешке вместе с американским ученым Джоном Уорноком основал Adobe в 1982 году. Одна из ведущих софтверных компаний была создана в гараже Уорнока, а название получила от протекающего за гаражом ручья Адоб. В 2009 году Гешке и Уорнок получили от президента США Барака Обамы Национальную медаль технологий и инноваций.

До появления компании Adobe Гешке получил ученую степень по информатике, а также работал в исследовательском центре Xerox в Пало-Альто в Кремниевой долине.

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