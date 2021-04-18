Словения купит "Спутник V" до одобрения агентством по лекарствам в ЕС

Национальный институт общественного здоровья Словении предложил властям страны купить препарат "Спутник V" уже сейчас, чтобы к тому моменту, когда Европейское агентство по лекарствам (ЕМА) даст добро на использование российской вакцины, были необходимые запасы. Тогда можно оперативно начать делать прививки всем желающим.

Глава Консультативной группы по вакцинации Бояна Беович уточнила, что препараты будут находиться на так называемых карантинных складах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство STA.

Согласно последним данным, с начала пандемии в двухмиллионной Словении коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 230 826 человек.

Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах мира. Эффективность препарата составляет 91,6 процента. Такие данные приводит авторитетный медицинский журнал The Lancet.