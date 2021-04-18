"Спартак" крупно уступил "Уфе" в свой день рождения

Московский "Спартак" потерпел второе поражение подряд. В матче 26-го тура чемпионата России "красно-белые" крупно проиграли на своем поле "Уфе" - 0:3.

А ведь накануне "Спартаку" исполнилось 99 лет. В свой день рождения команда принимала одного из аутсайдеров турнира, сменившего по ходу сезона двух тренеров.

С учетом победы "Локомотива", подопечным Доменико Тедеско ни в коем случае нельзя было терять очки. Но москвичи провели, пожалуй, один из худших поединков за последнее время и заслуженно проиграли. Теперь второе место в турнирной таблице занимает "Локомотив". Команда Марко Николича одержала седьмую победу подряд в РПЛ, разгромив дома "Ростов" (4:1). А ведь к весенней части сезона "железнодорожники" подходили в середине таблицы. А теперь, за четыре тура до конца сезона, они являются одними из претендентов на чемпионство.

Центральный матч 26-го тура состоялся в Краснодаре, где клуб с одноименным названием принимал "Зенит". Ведя 2:0, хозяева уже в концовке упустили победу - 2:2. Во многом гости сумели добыть очки благодаря неожиданному решению Сергея Семака. В середине второй половины главный тренер "сине-бело-голубых" сделал сразу четыре замены. После этих перестановок "Зенит" стал чаще атаковать и в итоге дважды поразил ворота хозяев. За четыре тура до конца сезона ситуация в верхней части таблицы РПЛ следующая: у "Зенита" 55 очков, "Локомотива" - 49, "Спартака" - 47, "Рубина", ЦСКА и "Динамо" - по 46.

Тем временем на выходных состоялся финальный матч Кубка Испании. "Барселона" с Лионелем Месси не оставила в нем никаких шансов "Атлетику", разгромив соперника со счетом 4:0.

"Красно-белые" потерпели второе поражение подряд и опустились на третье место в таблице

Не далее как в начале января эти же команды встречались в решающем поединке Суперкубка страны. Тот матч стал настоящей драмой: "Барселона" упустила победу в компенсированное время, а в дополнительное время "Атлетик" забил третий мяч и вырвал победу (3:2). Более того, в той игре первое в карьере удаление на клубном уровне получил Месси.

Месть получилась изысканной: "Барселона" не просто победила, а забила четыре безответных мяча. Сам Месси оформил дубль, еще по мячу записали в свой актив Антуан Гризманн с Френки де Йонгом. Лионель забил более 30 мячей в 13 сезонах подряд. Кроме того, аргентинец - первый футболист в 119-летней истории Кубка Испании, отличившийся в семи финальных матчах.