США и КНР в рамках Парижского соглашения приняли заявление по климату

Пекин и Вашингтон договорились вместе работать над реализацией Парижского соглашения по климату. В Шанхае данный вопрос обсудили спецпосланник президента США Джон Керри и его китайский коллега Се Чжэньхуа.

"США и Китай привержены сотрудничеству друг с другом и с остальными странами в преодолении климатического кризиса, который необходимо урегулировать со всей серьезностью и безотлагательностью", - говорится в принятом по итогам встречи заявлении, отрывок из которого приводит ТАСС.

В частности, стороны намерены до ноября 2021 года разработать собственные стратегии по достижению нулевых выбросов в окружающую среду. Один из способов - переход от углеродоемкой к низкоуглеродной и возобновляемой энергии в развивающихся странах.

Добавим, что по инициативе США 22-23 апреля пройдет саммит по климату, правда, в виртуальном формате.