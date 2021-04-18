Стихи, триллер, детектив: пять новых книг для детей и подростков

Что нового почитать с детьми? В весенней подборке "Российской газеты" - пять премьер от издательств на любой вкус: стихи для самых маленьких, мистический триллер для подростков и даже познавательный альманах, который будет интересен всей семье.

"О рыбаке и судаке: Стихи для детей", Александр Введенский, БСГ-Пресс, 2021

Один из самых оригинальных и сложных поэтов ХХ века писал и для детей. Более того, это его "взрослые" стихи в основном были изданы уже после смерти, а строки для самых маленьких, напротив, печатались при жизни в знаменитых журналах "Ёж" и "Чиж", выходивших по редакцией Самуила Маршака. В новой книге собраны стихотворения, написанные в 1930-е годы и посвященные водной стихии: тут реки и рыбаки, паруса и дельфины, лодки и удочки... Словом, читайте детям без опаски: абсурдистских экспериментов тут нет, их даже сложно предположить - так складны и уютны строчки. Зато есть послесловие Олега Лекманова - литературовед и лауреат премии "Большая книга"-2019 рассказывает о том, как знаменитому обэриуту давались сюжеты для детей и сравнивает эти строки с его "взрослыми" произведениями. Получилось очень интересно.

Фото: БСГ-Пресс

"Лабрис", Глеб Кащеев, РОСМЭН, 2021

Этот роман - победитель конкурса "Новая детская книга" в номинации "Мистика. Хоррор. Саспенс". В центре сюжета - девушка без имени и прошлого. Она просыпается в заброшенном сарае на берегу моря и понимает, что ничего не помнит. И почему ее никто не видит, кроме ее ровесницы Дары, внучки цыганской колдуньи? Разгадать тайну и ответить на множество вопросов поможет загадочный Лабрис - лабиринт на полу. Мистический триллер обещает держать в напряжении до самого конца, а по ходу поднимает очень важные и понятные для подростков темы: травлю со стороны сверстников, непонимание со стороны родителей, юношеский максимализм. При этом имя Глеба Кащеева многим знакомо: он автор произведений в жанрах фэнтези и мистики, финалист многих литературных конкурсов.

Фото: РОСМЭН

"Звездная пыль. Цвета и краски", художественно-познавательный альманах для всей семьи, Кит, 2021

Новая часть альманаха посвящена цветам - не тем, что в саду, а тем, что делаю нашу жизнь ярче. Авторы этой удивительно красочной книги расскажут истории про цвет - из мира животных и растений, искусства и технологий, психологии и географии, физики и лингвистики. Могут ли наши глаза нас обманывать? Почему ленивцы зеленые, а фламинго розовые? Кто лучше видит: муравьед, дельфин или креветка-богомол? Почему у нас синие вены, если кровь красная? Ответы на эти и многие другие вопросы даст сборник. Небольшие тексты подходят для самостоятельного чтения, но лучше, конечно, узнавать новое всей семьей.

Фото: Кит

"Скунс и Барсук", Эми Тимберлейк, АСТ, 2021

Барсук живет в большом доме из красного кирпича. У него Важная Камнеработа и ни минуты свободного времени. А еще он не любит беспорядок и непрошенных гостей. Но в какой-то момент его жизнь меняется. Ведь в дверь его дома постучал Скунс. А вместе с ним - как раз непрошеные гости. В кухне воцарился кавардак, а на Важную Камнеработу почти не осталось времени... "Скунс и Барсук" - очень смешная и немного грустная история от Эми Тимберлейк с великолепными иллюстрациями Джона Классена, получившая множество наград как лучшая детская книга 2020 года. Она о том, как две противоположности могут стать настоящими друзьями. Только нужно немного подождать - в книжных магазинах новинка появится в мае.

Фото: АСТ

"Очень-очень особенный детектив", Ромен Пуэртолас, Самокат, 2021

Французский писатель Ромен Пуэртолас - бывший полицейский, который много лет занимался вопросами нелегальной миграции. Свой первый роман - "Невероятные приключения факира, запертого в шкафу ИКЕА" - он набрал в заметках телефона, и внезапно он обрел неслыханную славу: права на книгу купили в 36 странах! Гаспар - главный герой "Очень-очень особенного детектива" - расследует загадочное убийство в специальном интернате. Для него это дело становится по-настоящему важным. Во-первых, он всю жизнь мечтал стать детективом. А ещё Гаспар - обладатель лишней хромосомы или, говоря простым языком, человек с синдромом Дауна. Давно ли вы читали книги, в которых главный герой, блестяще справляющийся со своей задачей, был особенным? "От концовки этого детектива по-настоящему берет оторопь: книгу совсем нельзя назвать веселой. Но читать ее нужно и важно - это еще один повод поговорить о том, какие мы все разные и о том, зачем в нашем мире нужна инклюзия", уверены в издательстве.