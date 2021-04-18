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18.04.2021 03:33
Рубрика: В мире

В Британии обнаружили новый штамм коронавируса c двумя мутациями

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

У 77 британцев выявлена новая форма коронавируса, не встречавшаяся ранее. Новый штамм SARS-CoV-2 может оказаться более заразным и менее восприимчивым к вакцинам, заявили вирусологи. "Он имеет сразу две белковые мутации, что может создать большие проблемы. Он может оказаться хуже, чем бразильский и южноафриканский варианты", - сказал профессор Пол Хантер.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Сейчас специалисты устанавливают контакты заболевших, чтобы не допустить распространения инфекции. "Все меры по охране общественного здоровья будут приняты", - подчеркивается в распространенном эпидемиологами сообщении.

Новая разновидность коронавируса пока не имеет названия. На данный момент это "вариант под рассмотрением", пишет РИА Новости со ссылкой на управление по охране общественного здоровья Великобритании.

Отмечается, что ранее подобные мутации выявлялись на территории Индии.

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