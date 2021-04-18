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18.04.2021 04:57
Рубрика: В мире

В городах США усилили безопасность накануне вынесения приговора полицейскому

Текст: Максим Макарычев
Миннеаполис и другие города США готовятся к протестам и беспорядкам в преддверии вынесения приговора полицейскому Дереку Шовену. Вердикт по одному из самых громких судебных процессов за последние десятилетия может быть вынесен уже 19 апреля. Об этом сообщает CNN.

Со следующей недели государственные школы Миннеаполиса перейдут на дистанционное обучение, говорится в письме, отправленном ученикам и родителям.

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Напомним, офицера полиции Дерека Шовена обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Закованный в наручники американец скончался 25 мая. Страж порядка почти девять минут удерживал Флойда, придавив ногой к земле. Флойд успел сообщить, что не может дышать, молил о пощаде, после чего потерял сознание. Очевидцы просили полицейского остановиться. Другие офицеры помогали удерживать Флойда и отталкивали посторонних, один из которых снял инцидент на видео. Действия силовиков спровоцировали массовые протесты в США. На улицы вышли тысячи американцев, недовольных произволом полиции.

45-летний Шовен не признал себя виновным в убийстве. Его адвокат Эрик Нельсон заявил, что прокуроры должны доказать вину подзащитного.

В центре Миннеаполиса, где проходят закрытые слушания, на этой неделе были замечены бригады, устанавливающие колючую проволоку вокруг здания полиции. По словам официального представителя полиции Миннеаполиса Джона Элдера, аналогичные меры принимаются и в других полицейских участках. Войска Национальной гвардии уже развернуты в некоторых частях Миннеаполиса.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

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