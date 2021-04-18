В городах США усилили безопасность накануне вынесения приговора полицейскому

Со следующей недели государственные школы Миннеаполиса перейдут на дистанционное обучение, говорится в письме, отправленном ученикам и родителям.

Напомним, офицера полиции Дерека Шовена обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Закованный в наручники американец скончался 25 мая. Страж порядка почти девять минут удерживал Флойда, придавив ногой к земле. Флойд успел сообщить, что не может дышать, молил о пощаде, после чего потерял сознание. Очевидцы просили полицейского остановиться. Другие офицеры помогали удерживать Флойда и отталкивали посторонних, один из которых снял инцидент на видео. Действия силовиков спровоцировали массовые протесты в США. На улицы вышли тысячи американцев, недовольных произволом полиции.

45-летний Шовен не признал себя виновным в убийстве. Его адвокат Эрик Нельсон заявил, что прокуроры должны доказать вину подзащитного.

В центре Миннеаполиса, где проходят закрытые слушания, на этой неделе были замечены бригады, устанавливающие колючую проволоку вокруг здания полиции. По словам официального представителя полиции Миннеаполиса Джона Элдера, аналогичные меры принимаются и в других полицейских участках. Войска Национальной гвардии уже развернуты в некоторых частях Миннеаполиса.