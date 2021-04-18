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18.04.2021 12:24
Рубрика: В мире

В Испании предложили запретить курение на террасах ресторанов

Текст: Юрий Когалов
Фото: EPA-EFE/QUIQUE GARCIA Фото: EPA-EFE/QUIQUE GARCIA
Фото: EPA-EFE/QUIQUE GARCIA

Традиционная пара кофе и сигарета может уйти в прошлое в Испании. По крайней мере, такое будет невозможно на террасах кафе, баров и ресторанов, если власти регионов согласятся с предложением министерства здравоохранения пиренейского королевства.

Фото: AP Photo / Peter Dejong
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В настоящее время, как напоминает агентство EFE, от курильщиков требуют соблюдать дистанцию в два метра по отношению к другим посетителям заведений. Это правило ввели во время пандемии, чтобы сократить риски распространения коронавируса. Теперь же предлагается пойти еще дальше и вообще запретить курение на террасах.

По словам представителей комиссии общественного здравоохранения, "табачный дым способствует передаче вируса на большие расстояния". При этом эксперты не делают различий между дымом от обычных и электронных сигарет, а также кальяна. Как отметили в минздраве, запрет на курение преследует две цели: снизить риски заражения COVID-19 и способствовать снижению числа курильщиков в стране.

В настоящее время подобный запрет уже действует в семи регионах: в Галисии, Кантабрии, Валенсии, Астурии, Арагоне, а также на Балеарских и Канарских островах.

Стоит отметить, что вот уже 10 лет в Испании запрещено курить в закрытых публичных местах: офисах, вокзалах, аэропортах, гостиницах, барах, ресторанах. Исключение было сделано только для тюрем и психиатрических больниц.

Прежде в кафе и ресторанах для любителей подымить выделялись специальные места, но с 2011 года в стране начали действовать новые правила, и курильщики были вынуждены покидать заведение, чтобы поддаться своей вредной привычке. Курить, одновременно попивая кофе, можно было только террасах, но теперь испанцы могут лишиться и этой возможности.

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