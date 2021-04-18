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18.04.2021 16:13
Рубрика: Власть

В Кремле анализируют приглашение Путину на участие в саммите по климату

Решение относительно участия Владимира Путина в саммите по климату, который организует США, будет принято после тщательного анализа. Об этом сообщил пресс- секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Песков: Решение об участии Путина в саммите по климату еще не принято

"Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать", - сказал Песков в комментарии передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Его цитату приводит ТАСС.

По его словам, в Кремле подробную информацию о мероприятии начали получать "только в последние дни", и теперь ее надо "тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента".

Саммит по климату планируется провести 22-23 апреля в виртуальном формате. Президент США Джо Байден пригласил для участия в нем 40 мировых лидеров, включая Путина.

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