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18.04.2021 18:00
Рубрика: Спорт

Пас от УЕФА

Санкт-Петербург может провести еще несколько матчей Евро-2020
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 83(8434)
В понедельник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может принять решение о сокращении списка городов-хозяев Евро-2020.

По информации источника британского издания Daily Mail, футбольная ассоциация Ирландии сообщила УЕФА, что не может гарантировать проведение матчей чемпионата Европы со зрителями. Таким образом, на конференции УЕФА может быть объявлено об исключении Дублина из числа хозяев турнира. Если это произойдет, то придется искать новую арену для проведения трех поединков группового этапа: Польша - Словакия, Швеция - Словакия, Швеция - Польша, а также встречи 1/8 финала турнира.

Фото: РИА Новости
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В качестве альтернативы всерьез рассматриваются два варианта - Англия и стадион "Тоттенхэма" или Санкт-Петербург.

Напомним, что недавно оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге по согласованию с УЕФА утвердил заполняемость трибун на 50 процентов. Не исключено, что в российском городе могут еще увеличить количество болельщиков на трибунах.

Изначально чемпионат Европы планировали провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спортивные организации УЕФА Чемпионат Европы по футболу - 2020

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