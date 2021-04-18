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Текст:   Марина Трубилина 
21:21 18.04.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 83(8434)

Встанут по стройке

В правительстве создан штаб по анализу роста цен на жилье

Штаб по анализу роста цен на жилье поручил создать вице-премьер Марат Хуснуллин. В него войдут представители минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Жилье дорожает по нескольким причинам, отметил Хуснуллин. Это и рост цен на стройматериалы, и нехватка рабочей силы, и льготная ипотека, и коронавирус, и переход на проектное финансирование. По стройматериалам ситуация непростая, отметил он, это может привести еще и к росту цен по госконтрактам. "То же самое и с рабочей силой: я посещаю много регионов и везде мне говорят о том, что людей не хватает", - сказал Хуснуллин на совещании по росту цен на жилье. Он попросил ФАС собрать детальную информацию по всем регионам, чтобы иметь объективную картину по всей стране.

Фото: Александр Корольков
Продолжится ли рост цен на дачи и загородные дома

В целом рынок жилищного строительства достаточно конкурентный и случаи картельных сговоров встречаются нечасто, отметил руководитель ФАС Максим Шаскольский. Тем не менее антимонопольная служба проведет детальную проверку, чтобы определить все причины роста цен на жилье. За 2020 год, по данным Росстата, цены на новостройки в среднем поднялись на 12%. Однако в некоторых регионах подорожание более существенное. Так, в Северной Осетии квартиры стали дороже на 31%, в Амурской области на 26,6%, в Хабаровском крае на 26%. Подорожание более чем на 20% было в Тульской области, Бурятии, Орловской, Рязанской областях, Забайкальском крае, Иркутской области и Адыгее. Вторичное жилье чуть отстает - за год цены выросли на 9,5%. Сильнее всего - в Северной Осетии (на 23%) и Москве (21,8%).

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