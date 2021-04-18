В Россию возвращаются летние музыкальные фестивали

Предполагаемый кризис фестивальной индустрии так и не случился. Во многом благодаря музыкальным фанатам: прислушавшись к просьбам продюсеров "Нашествия", "Дикой мяты", "Усадьбы Джаз", "Чернозема" и других влиятельных open air, большинство из них не стали сдавать билеты, купленные на фестивали 2020 года. Тех, кто все-таки попросил вернуть деньги, оказывалось в среднем не более 10-12 процентов.

И вот теперь летние музыкальные фестивали, потерявшие из-за прошлогодних отмен по 10-18 миллионов рублей (такие суммы, на условиях анонимности, они называли в частных беседах обозревателю "РГ"), возвращаются. Во многом благодаря тому, что смогли пустить оставшиеся с 2020 года деньги на проведение open air нынешнего сезона. Кто-то уже начал объявлять и программы, впечатляющие по составу участников (группы, как и зрители, соскучились по выступлениям!). А заодно и напоминать о том, что билеты, оставшиеся с прошлого года, действительны и в нынешнем.

Не менее радует, что звезды, чьи сеты были отменены год назад (и на кого тогда, собственно, и покупались билеты), не капризничая и не ставя лихих финансовых условий, дружелюбно соглашаются спеть на тех же фестивалях уже в нынешнем сезоне. Очевидно, в знак благодарности фанатам, поскольку некоторые музыканты и жили в эти непростые карантинные времена на авансы, выплаченные за несыгранные фестивальные сеты. А теперь еще сыграют и новые песни, записанные в пору пандемии - очередные альбомы за это время выпустили "Аквариум", Вячеслав Бутусов, Louna, Земфира, "Аффинаж", "Дайте танк", Найк Борзов, "Комсомольск", Монеточка, "Ночные снайперы", "Эпидемия" и другие. Так, на "Летчикфесте"-2021 в Ярославскую область с 6 по 8 августа приедут обещанные еще в прошлом году "Сплин", "Аффинаж", DDT, "Уматурман"; а на "Дикую мяту" с 18 по 20 июня в Тульской области - Гарик Сукачев, "Мгзавреби", The Hatters, "Текиладжаззз" и Green Gray, которых очень ждали в 2020-м. А на Третий фестиваль Chess & Jazz в столичный сад "Эрмитаж" доедут теперь и Леонид Агутин, и английский Portico Quartet, и австралиец Джордан Ракей - аккурат к 23 и 24 июля.

Уже стали известны даты и участники тоже отмененного в прошлом году фестиваля "Чернозем", который теперь станет, будем надеяться, уже вместительней и комфортней, поскольку теперь переехал на более привольную площадку - в Воронеж. С 13 по 15 августа здесь сыграют Вячеслав Бутусов, Сергей Бобунец, "Алиса", "Кипелов", DDT, "Ундервуд" и "Эпидемия". И теперь хочется верить, дождутся...

Да и в Крыму объявлено о двух первых фестивалях после пандемии: "Коктебель Джаз Пати" зазвучит с 20 по 22 августа. А через два дня после него здесь же соберутся и поклонники хип-хопа. Уже на свой open air - Rap Koktebel.

Между тем

Самый гуманный по ценам пока Липецкий Fox Rock Fest. Он состоится 26 и 27 июня и сделает ставку на петербургских звезд: Little Big, Shortparis и "Кис-Кис". Да и живущая ныне в Москве Диана Арбенина первые значительные шаги к славе сделала именно в этом городе. А при столь впечатляющем line-up билет на один день будет стоить лишь 1 тысячу рублей. На всех остальных - дороже.