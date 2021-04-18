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18.04.2021 22:51
Рубрика: В мире

В Техасе неизвестный открыл стрельбу в жилом доме

Текст: Максим Макарычев

Власти Техаса заявили, что в воскресенье в Остине были застрелены как минимум три человека. Подозреваемым удалось скрыться с места преступления.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
В результате стрельбы в Индианаполисе погибли восемь человек

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли проезжие части в районе Грейт-Хиллз-Трейл и Рейн-Крик-Паркуэй возле местного дендрария из-за "инцидента с активной стрельбой", говорится в твите городского полицейского управления. Служба неотложной медицинской помощи округа Остин-Трэвис (ATCEMS) сообщила, что три человека погибли в результате огнестрельных ранений. В сообщении в социальной сети KXAN были показаны машины скорой помощи на месте происшествия, а другая телекомпания Техаса, ABC25, уточнила, что все три жертвы были взрослыми мужчинами.

Инцидент начался незадолго до полудня по местному времени, когда поступили сообщения о выстрелах в жилом комплексе рядом с торговым центром Alboretum. Полиция призвала жителей в окрестностях оставаться внутри домов, пока ведется розыск злоумышленников. Отметим, что с начала этого года в США произошло не менее 45 массовых убийств, включая расстрел восьми сотрудников компании Fedex в Индианаполис на минувшей неделе.

В мире США Массовые убийства в США

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