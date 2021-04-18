В Telegram появятся магазины с продажей товаров в каналах и чатах

В ближайшем обновлении Telegram владельцы каналов и групп получат возможность продавать товары и услуги не только с помощью ботов. Соответствующая функция была обнаружена в тестовых версиях мессенджера в iOS и Android, сообщает портал "Код Дурова".

Как пишет издание, оплата за товары и услуги в Telegram будет осуществляться при помощи сторонних платежных систем - "Сбербанк", ЮMoney, Stripe, Tranzoo, Payme, CLICK, LiqPay и ECOMMPAY. Данные карты заполняются один раз, после чего ее можно будет сохранить для оплаты будущих покупок в мессенджере. Кроме того, владельцам каналов и групп можно будет оставить чаевые.

Ранее в Telegram появилась возможность создавать голосовые чаты - по примеру социальной сети Clubhouse. Кроме того, Павел Дуров недавно сообщил, что в мессенджере могут появится ТВ-каналы.