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18.04.2021 23:04
Рубрика: В мире

В Турции зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

Текст: Максим Макарычев

В Турции зарегистрировано 318 смертей от COVID-19 в течение дня, что является самым высоким дневным показателем с начала пандемии, как показали данные министерства здравоохранения страны в воскресенье. Официальное общее число погибших за время пандемии в Турции составляет 35 926 человек.

Фото: Gettyimages
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В стране зарегистрировано 55 802 новых случая инфицирования. Согласно подсчетам Reuters, в настоящее время страна занимает четвертое место в мире по количеству ежедневных случаев заражения, исходя из среднего семидневного показателя.

Тем временем в воскресенье в Индии, стране с населением 1,3 миллиарда человек, был зафиксирован рекордный показатель инфицирования - 261 500 новых случаев, при этом каждый шестой человек, прошедший тесты, дал положительные результаты на коронавирус, сообщило индийское министерство здравоохранения. Индия - вторая по численности инфицирования страна в мире, где зарегистрировано почти 14,8 миллиона случаев.

Правительство заявило, что больницы, обычно предназначенные для сотрудников министерств или компаний государственного сектора, должны переоборудовать некоторые из своих палат в отделения COVID-19 с кислородными кроватями, вентиляторами, лабораториями и медицинским персоналом. "Это будет иметь большое значение для решения проблемы нехватки коек, о которой сообщают из некоторых штатов", - добавили в министерстве.

Напомним, что в субботу число погибших от коронавируса во всем мире превысило три миллиона человек. Данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса, показали 3 000 225 случаев смерти и 139 963 964 случая заболевания во всем мире.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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