В УЕФА назвали Суперлигу циничным проектом

УЕФА отреагировал на сообщения о том, что в ближайшее время ряд топ-клубов Европы объявит о создании европейской Суперлиги. По данным СМИ, "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Интер", "Ювентус" и "Милан" не поддержали реформу Лиги чемпионов и выступили за создание нового турнира.

УЕФА, а также Футбольная ассоциация Англии и Премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига, а также Итальянская федерация футбола и Серия А выступили с совместным заявлением, в котором пригрозили создателям Суперлиги самым суровыми санкциями.

"Если это произойдет, мы хотим повторить, что мы, ФИФА и все наши ассоциации будем едины в наших усилиях по предотвращению этого циничного проекта. Это проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо. Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло. В основе футбола лежат открытые соревнования и спортивные качества, по-другому и быть не может", - говорится в заявлении.

Ранее ФИФА уже заявляла о том, что поддержит любые санкции в отношении "революционеров", вплоть до исключения их из всех турниров. А их игроки не смогут выступать за национальные сборные.