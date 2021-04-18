ВОЗ: Рост случаев коронавируса в мире вызывает тревогу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает ситуацию с ростом числа случаев заболевания коронавирусом в мире как тревожную. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели", - цитирует ТАСС ее заявление.

По статистике ВОЗ, прошедшая неделя оказалась "четвертой по количеству новых случаев за одну неделю".

По словам Вуйнович, "мы продолжаем наблюдать влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами".

Также представитель ВОЗ в РФ отметила, что рекомендуется "уделять первоочередное внимание оценке рисков и мерам безопасности при международных поездках", поскольку выявляются все новые варианты коронавируса, которые "вызывают обеспокоенность".

"ВОЗ рекомендует, чтобы любые меры, введенные для ограничения их распространения, пересматривались с течением времени и базировались на эпидемиологической ситуации и условиях", - подчеркнула Вуйнович.

На настоящий момент по всему миру, по ее словам, введено порядка 780 миллионов доз вакцины.

"Более 87 процентов из указанных прививок были сделаны в странах с высокими доходами или доходами выше среднего, в то время как страны с низкими доходами получили лишь 0,2 процента доз", - рассказала представитель ВОЗ.

За время пандемии коронавирусом были инфицированы около 141 миллиона человек. Скончались от последствий, вызванных вирусом, более 3 миллионов.