Впервые в истории Беларуси возбуждено дело о захвате власти

Впервые в истории Беларуси возбуждено уголовное дело о захвате власти, заявил начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

"Возбуждено уголовное дело по статье 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем", - цитирует телеканал "Беларусь-1" слова Бычека.

Подобных дел раньше за всю историю суверенной Беларуси не было. По словам Бычека, адвокат Юрий Зенкович, готовивший покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко и переворот в республике, связан со спецслужбами США. Он пытался вербовать военнослужащих, готовых за деньги участвовать в насильственном свержении власти.

Также Бычек сообщил, что задержанные находятся в настоящее время в следственном изоляторе КГБ. "Они сотрудничают со следствием, дают признательные показания", - отметил глава следственного управления КГБ Беларуси.