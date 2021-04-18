За сутки в России подтверждено 8632 случая COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявили 8632 пациента с коронавирусом в 83 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2252
- 2 Санкт-Петербург 695
- 3 Московская область 591
- 4 Ростовская область 240
- 5 Нижегородская область 204
- 6 Самарская область 193
- 7 Воронежская область 176
- 8 Иркутская область 145
- 9 Саратовская область 137
- 10 Свердловская область 118
- 11 Красноярский край 117
- 12 Челябинская область 114
- 13 Пермский край 105
- 14 Волгоградская область 103
- 15 Краснодарский край 103
- 16 Республика Крым 101
- 17 Республика Башкортостан 98
- 18 Пензенская область 94
- 19 Ленинградская область 91
- 20 Брянская область 87
- 21 Алтайский край 87
- 22 Ульяновская область 85
- 23 Ярославская область 85
- 24 Белгородская область 84
- 25 Тверская область 81
- 26 Курская область 78
- 27 Оренбургская область 77
- 28 Кировская область 76
- 29 Архангельская область 75
- 30 Липецкая область 73
- 31 Республика Саха (Якутия) 72
- 32 Новосибирская область 72
- 33 Псковская область 71
- 34 Астраханская область 70
- 35 Вологодская область 70
- 36 Тамбовская область 68
- 37 Омская область 67
- 38 Кемеровская область 67
- 39 Владимирская область 66
- 40 Республика Карелия 65
- 41 Тульская область 65
- 42 Удмуртская Республика 65
- 43 Ивановская область 62
- 44 Калужская область 59
- 45 Ставропольский край 59
- 46 Республика Коми 57
- 47 Орловская область 55
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 55
- 49 Смоленская область 54
- 50 Тюменская область 53
- 51 Рязанская область 50
- 52 Республика Чувашия 48
- 53 Калининградская область 47
- 54 Республика Дагестан 43
- 55 Новгородская область 42
- 56 Курганская область 39
- 57 Забайкальский край 39
- 58 Республика Бурятия 38
- 59 Приморский край 37
- 60 Республика Татарстан 36
- 61 Республика Мордовия 33
- 62 Костромская область 32
- 63 Мурманская область 31
- 64 Кабардино-Балкарская Республика 30
- 65 Хабаровский край 29
- 66 Сахалинская область 25
- 67 Севастополь 24
- 68 Томская область 23
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- 70 Республика Хакасия 18
- 71 Республика Марий Эл 16
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 12
- 74 Республика Калмыкия 11
- 75 Республика Адыгея 11
- 76 Республика Ингушетия 11
- 77 Амурская область 11
- 78 Камчатский край 10
- 79 Чеченская Республика 10
- 80 Республика Алтай 3
- 81 Магаданская область 2
- 82 Еврейская автономная область 1
- 83 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 702 101 случай (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,01%
- 3. Республика Алтай, Магаданская область, Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 389 смертей:
- Москва 53
- Санкт-Петербург 29
- Ростовская область 21
- Самарская область 15
- Ульяновская область 15
- Московская область 13
- Красноярский край 13
- Краснодарский край 12
- Воронежская область 11
- Свердловская область 11
- Нижегородская область 10
- Тульская область 9
- Липецкая область 8
- Иркутская область 8
- Тверская область 7
- Калининградская область 7
- Тюменская область 7
- Курская область 6
- Алтайский край 6
- Рязанская область 5
- Псковская область 5
- Волгоградская область 5
- Челябинская область 5
- Томская область 5
- Архангельская область 4
- Ленинградская область 4
- Республика Крым 4
- Ставропольский край 4
- Республика Татарстан 4
- Республика Чувашия 4
- Пермский край 4
- Ивановская область 3
- Смоленская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Вологодская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Оренбургская область 3
- Саратовская область 3
- Новосибирская область 3
- Республика Бурятия 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Белгородская область 2
- Владимирская область 2
- Калужская область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Мурманская область 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Мордовия 2
- Пензенская область 2
- Республика Алтай 2
- Кемеровская область 2
- Омская область 2
- Забайкальский край 2
- Амурская область 2
- Ярославская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Удмуртская Республика 1
- Кировская область 1
- Приморский край 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 105 582 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 391 человек:
- Москва 1237
- Московская область 445
- Нижегородская область 254
- Самарская область 232
- Воронежская область 225
- Ростовская область 202
- Республика Башкортостан 181
- Липецкая область 179
- Санкт-Петербург 163
- Иркутская область 149
- Псковская область 138
- Курская область 134
- Свердловская область 130
- Кировская область 128
- Саратовская область 127
- Ульяновская область 127
- Архангельская область 116
- Челябинская область 116
- Омская область 106
- Белгородская область 104
- Красноярский край 102
- Волгоградская область 101
- Новгородская область 95
- Владимирская область 94
- Орловская область 93
- Брянская область 90
- Тверская область 88
- Калужская область 86
- Республика Карелия 85
- Калининградская область 85
- Пермский край 83
- Рязанская область 82
- Тюменская область 80
- Пензенская область 79
- Краснодарский край 76
- Удмуртская Республика 75
- Ленинградская область 74
- Ярославская область 73
- Алтайский край 72
- Курганская область 69
- Тульская область 63
- Вологодская область 63
- Оренбургская область 58
- Республика Коми 57
- Ханты-Мансийский автономный округ 56
- Кемеровская область 54
- Смоленская область 53
- Тамбовская область 46
- Республика Марий Эл 46
- Республика Саха (Якутия) 45
- Республика Северная Осетия - Алания 43
- Хабаровский край 43
- Кабардино-Балкарская Республика 41
- Республика Дагестан 40
- Республика Чувашия 39
- Республика Бурятия 39
- Республика Мордовия 36
- Астраханская область 34
- Ставропольский край 33
- Республика Тыва 33
- Амурская область 31
- Томская область 29
- Мурманская область 23
- Республика Крым 23
- Республика Калмыкия 21
- Ямало-Ненецкий автономный округ 21
- Камчатский край 21
- Новосибирская область 19
- Сахалинская область 15
- Республика Татарстан 14
- Приморский край 11
- Забайкальский край 10
- Магаданская область 10
- Ивановская область 8
- Костромская область 8
- Чеченская Республика 8
- Республика Адыгея 7
- Севастополь 5
- Республика Ингушетия 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Республика Алтай 3
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 326 780.