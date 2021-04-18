За сутки в России подтверждено 8632 случая COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявили 8632 пациента с коронавирусом в 83 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2252

2 Санкт-Петербург 695

3 Московская область 591

4 Ростовская область 240

5 Нижегородская область 204

6 Самарская область 193

7 Воронежская область 176

8 Иркутская область 145

9 Саратовская область 137

10 Свердловская область 118

11 Красноярский край 117

12 Челябинская область 114

13 Пермский край 105

14 Волгоградская область 103

15 Краснодарский край 103

16 Республика Крым 101

17 Республика Башкортостан 98

18 Пензенская область 94

19 Ленинградская область 91

20 Брянская область 87

21 Алтайский край 87

22 Ульяновская область 85

23 Ярославская область 85

24 Белгородская область 84

25 Тверская область 81

26 Курская область 78

27 Оренбургская область 77

28 Кировская область 76

29 Архангельская область 75

30 Липецкая область 73

31 Республика Саха (Якутия) 72

32 Новосибирская область 72

33 Псковская область 71

34 Астраханская область 70

35 Вологодская область 70

36 Тамбовская область 68

37 Омская область 67

38 Кемеровская область 67

39 Владимирская область 66

40 Республика Карелия 65

41 Тульская область 65

42 Удмуртская Республика 65

43 Ивановская область 62

44 Калужская область 59

45 Ставропольский край 59

46 Республика Коми 57

47 Орловская область 55

48 Ханты-Мансийский автономный округ 55

49 Смоленская область 54

50 Тюменская область 53

51 Рязанская область 50

52 Республика Чувашия 48

53 Калининградская область 47

54 Республика Дагестан 43

55 Новгородская область 42

56 Курганская область 39

57 Забайкальский край 39

58 Республика Бурятия 38

59 Приморский край 37

60 Республика Татарстан 36

61 Республика Мордовия 33

62 Костромская область 32

63 Мурманская область 31

64 Кабардино-Балкарская Республика 30

65 Хабаровский край 29

66 Сахалинская область 25

67 Севастополь 24

68 Томская область 23

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 19

70 Республика Хакасия 18

71 Республика Марий Эл 16

72 Карачаево-Черкесская Республика 13

73 Республика Северная Осетия-Алания 12

74 Республика Калмыкия 11

75 Республика Адыгея 11

76 Республика Ингушетия 11

77 Амурская область 11

78 Камчатский край 10

79 Чеченская Республика 10

80 Республика Алтай 3

81 Магаданская область 2

82 Еврейская автономная область 1

83 Республика Тыва 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 702 101 случай (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,01%

3. Республика Алтай, Магаданская область, Еврейская автономная область 0,02% За последние сутки подтверждено 389 смертей: Москва 53

Санкт-Петербург 29

Ростовская область 21

Самарская область 15

Ульяновская область 15

Московская область 13

Красноярский край 13

Краснодарский край 12

Воронежская область 11

Свердловская область 11

Нижегородская область 10

Тульская область 9

Липецкая область 8

Иркутская область 8

Тверская область 7

Калининградская область 7

Тюменская область 7

Курская область 6

Алтайский край 6

Рязанская область 5

Псковская область 5

Волгоградская область 5

Челябинская область 5

Томская область 5

Архангельская область 4

Ленинградская область 4

Республика Крым 4

Ставропольский край 4

Республика Татарстан 4

Республика Чувашия 4

Пермский край 4

Ивановская область 3

Смоленская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Вологодская область 3

Республика Башкортостан 3

Оренбургская область 3

Саратовская область 3

Новосибирская область 3

Республика Бурятия 3

Республика Саха (Якутия) 3

Белгородская область 2

Владимирская область 2

Калужская область 2

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Мурманская область 2

Астраханская область 2

Севастополь 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Мордовия 2

Пензенская область 2

Республика Алтай 2

Кемеровская область 2

Омская область 2

Забайкальский край 2

Амурская область 2

Ярославская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Дагестан 1

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Удмуртская Республика 1

Кировская область 1

Приморский край 1

Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 105 582 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 391 человек: Москва 1237

Московская область 445

Нижегородская область 254

Самарская область 232

Воронежская область 225

Ростовская область 202

Республика Башкортостан 181

Липецкая область 179

Санкт-Петербург 163

Иркутская область 149

Псковская область 138

Курская область 134

Свердловская область 130

Кировская область 128

Саратовская область 127

Ульяновская область 127

Архангельская область 116

Челябинская область 116

Омская область 106

Белгородская область 104

Красноярский край 102

Волгоградская область 101

Новгородская область 95

Владимирская область 94

Орловская область 93

Брянская область 90

Тверская область 88

Калужская область 86

Республика Карелия 85

Калининградская область 85

Пермский край 83

Рязанская область 82

Тюменская область 80

Пензенская область 79

Краснодарский край 76

Удмуртская Республика 75

Ленинградская область 74

Ярославская область 73

Алтайский край 72

Курганская область 69

Тульская область 63

Вологодская область 63

Оренбургская область 58

Республика Коми 57

Ханты-Мансийский автономный округ 56

Кемеровская область 54

Смоленская область 53

Тамбовская область 46

Республика Марий Эл 46

Республика Саха (Якутия) 45

Республика Северная Осетия - Алания 43

Хабаровский край 43

Кабардино-Балкарская Республика 41

Республика Дагестан 40

Республика Чувашия 39

Республика Бурятия 39

Республика Мордовия 36

Астраханская область 34

Ставропольский край 33

Республика Тыва 33

Амурская область 31

Томская область 29

Мурманская область 23

Республика Крым 23

Республика Калмыкия 21

Ямало-Ненецкий автономный округ 21

Камчатский край 21

Новосибирская область 19

Сахалинская область 15

Республика Татарстан 14

Приморский край 11

Забайкальский край 10

Магаданская область 10

Ивановская область 8

Костромская область 8

Чеченская Республика 8

Республика Адыгея 7

Севастополь 5

Республика Ингушетия 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Республика Алтай 3

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 326 780.