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18.04.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8632 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявили 8632 пациента с коронавирусом в 83 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2252
  • 2 Санкт-Петербург 695
  • 3 Московская область 591
  • 4 Ростовская область 240
  • 5 Нижегородская область 204
  • 6 Самарская область 193
  • 7 Воронежская область 176
  • 8 Иркутская область 145
  • 9 Саратовская область 137
  • 10 Свердловская область 118
  • 11 Красноярский край 117
  • 12 Челябинская область 114
  • 13 Пермский край 105
  • 14 Волгоградская область 103
  • 15 Краснодарский край 103
  • 16 Республика Крым 101
  • 17 Республика Башкортостан 98
  • 18 Пензенская область 94
  • 19 Ленинградская область 91
  • 20 Брянская область 87
  • 21 Алтайский край 87
  • 22 Ульяновская область 85
  • 23 Ярославская область 85
  • 24 Белгородская область 84
  • 25 Тверская область 81
  • 26 Курская область 78
  • 27 Оренбургская область 77
  • 28 Кировская область 76
  • 29 Архангельская область 75
  • 30 Липецкая область 73
  • 31 Республика Саха (Якутия) 72
  • 32 Новосибирская область 72
  • 33 Псковская область 71
  • 34 Астраханская область 70
  • 35 Вологодская область 70
  • 36 Тамбовская область 68
  • 37 Омская область 67
  • 38 Кемеровская область 67
  • 39 Владимирская область 66
  • 40 Республика Карелия 65
  • 41 Тульская область 65
  • 42 Удмуртская Республика 65
  • 43 Ивановская область 62
  • 44 Калужская область 59
  • 45 Ставропольский край 59
  • 46 Республика Коми 57
  • 47 Орловская область 55
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 55
  • 49 Смоленская область 54
  • 50 Тюменская область 53
  • 51 Рязанская область 50
  • 52 Республика Чувашия 48
  • 53 Калининградская область 47
  • 54 Республика Дагестан 43
  • 55 Новгородская область 42
  • 56 Курганская область 39
  • 57 Забайкальский край 39
  • 58 Республика Бурятия 38
  • 59 Приморский край 37
  • 60 Республика Татарстан 36
  • 61 Республика Мордовия 33
  • 62 Костромская область 32
  • 63 Мурманская область 31
  • 64 Кабардино-Балкарская Республика 30
  • 65 Хабаровский край 29
  • 66 Сахалинская область 25
  • 67 Севастополь 24
  • 68 Томская область 23
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  • 70 Республика Хакасия 18
  • 71 Республика Марий Эл 16
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 12
  • 74 Республика Калмыкия 11
  • 75 Республика Адыгея 11
  • 76 Республика Ингушетия 11
  • 77 Амурская область 11
  • 78 Камчатский край 10
  • 79 Чеченская Республика 10
  • 80 Республика Алтай 3
  • 81 Магаданская область 2
  • 82 Еврейская автономная область 1
  • 83 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 702 101 случай (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,01%
  • 3. Республика Алтай, Магаданская область, Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 389 смертей:
  • Москва 53
  • Санкт-Петербург 29
  • Ростовская область 21
  • Самарская область 15
  • Ульяновская область 15
  • Московская область 13
  • Красноярский край 13
  • Краснодарский край 12
  • Воронежская область 11
  • Свердловская область 11
  • Нижегородская область 10
  • Тульская область 9
  • Липецкая область 8
  • Иркутская область 8
  • Тверская область 7
  • Калининградская область 7
  • Тюменская область 7
  • Курская область 6
  • Алтайский край 6
  • Рязанская область 5
  • Псковская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Челябинская область 5
  • Томская область 5
  • Архангельская область 4
  • Ленинградская область 4
  • Республика Крым 4
  • Ставропольский край 4
  • Республика Татарстан 4
  • Республика Чувашия 4
  • Пермский край 4
  • Ивановская область 3
  • Смоленская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Вологодская область 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Оренбургская область 3
  • Саратовская область 3
  • Новосибирская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Белгородская область 2
  • Владимирская область 2
  • Калужская область 2
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Мурманская область 2
  • Астраханская область 2
  • Севастополь 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Мордовия 2
  • Пензенская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Кемеровская область 2
  • Омская область 2
  • Забайкальский край 2
  • Амурская область 2
  • Ярославская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Приморский край 1
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 105 582 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 391 человек:
  • Москва 1237
  • Московская область 445
  • Нижегородская область 254
  • Самарская область 232
  • Воронежская область 225
  • Ростовская область 202
  • Республика Башкортостан 181
  • Липецкая область 179
  • Санкт-Петербург 163
  • Иркутская область 149
  • Псковская область 138
  • Курская область 134
  • Свердловская область 130
  • Кировская область 128
  • Саратовская область 127
  • Ульяновская область 127
  • Архангельская область 116
  • Челябинская область 116
  • Омская область 106
  • Белгородская область 104
  • Красноярский край 102
  • Волгоградская область 101
  • Новгородская область 95
  • Владимирская область 94
  • Орловская область 93
  • Брянская область 90
  • Тверская область 88
  • Калужская область 86
  • Республика Карелия 85
  • Калининградская область 85
  • Пермский край 83
  • Рязанская область 82
  • Тюменская область 80
  • Пензенская область 79
  • Краснодарский край 76
  • Удмуртская Республика 75
  • Ленинградская область 74
  • Ярославская область 73
  • Алтайский край 72
  • Курганская область 69
  • Тульская область 63
  • Вологодская область 63
  • Оренбургская область 58
  • Республика Коми 57
  • Ханты-Мансийский автономный округ 56
  • Кемеровская область 54
  • Смоленская область 53
  • Тамбовская область 46
  • Республика Марий Эл 46
  • Республика Саха (Якутия) 45
  • Республика Северная Осетия - Алания 43
  • Хабаровский край 43
  • Кабардино-Балкарская Республика 41
  • Республика Дагестан 40
  • Республика Чувашия 39
  • Республика Бурятия 39
  • Республика Мордовия 36
  • Астраханская область 34
  • Ставропольский край 33
  • Республика Тыва 33
  • Амурская область 31
  • Томская область 29
  • Мурманская область 23
  • Республика Крым 23
  • Республика Калмыкия 21
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 21
  • Камчатский край 21
  • Новосибирская область 19
  • Сахалинская область 15
  • Республика Татарстан 14
  • Приморский край 11
  • Забайкальский край 10
  • Магаданская область 10
  • Ивановская область 8
  • Костромская область 8
  • Чеченская Республика 8
  • Республика Адыгея 7
  • Севастополь 5
  • Республика Ингушетия 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Республика Алтай 3
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 326 780.

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