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18.04.2021 16:52
Рубрика: Власть

Захарова: Чехия пыталась отвлечь от готовящегося госпереворота в Беларуси

Текст: Константин Волков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, выступая в эфире телеканала "Россия-1", что сообщения властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов должны были отвлечь внимание от подготавливаемого Западом госпереворота в Беларуси.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

"В информационном пространстве, в первую очередь западном, нашим западным партнерам нужно было сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны РФ, так со стороны Республики Беларусь относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту", - заявила дипломат.

Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
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Захарова отметила, что действия Праги карикатурны и предприняты лишь для того, чтобы "любой ценой отвести внимание от фактологической информации".

Днем ранее первый вице-премьер и министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек объявил о высылке 18 российских дипломатов, увязав это со взрывом на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии 15 октября 2014 года, хотя ранее Прага отмечала, что инцидент произошел из-за халатности обслуживающих склад компаний.

Также Чехия объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, также обвиняя их в причастности ко взрыву.

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