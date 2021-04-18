Захарова: Чехия пыталась отвлечь от готовящегося госпереворота в Беларуси

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, выступая в эфире телеканала "Россия-1", что сообщения властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов должны были отвлечь внимание от подготавливаемого Западом госпереворота в Беларуси.

"В информационном пространстве, в первую очередь западном, нашим западным партнерам нужно было сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны РФ, так со стороны Республики Беларусь относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту", - заявила дипломат.

Захарова отметила, что действия Праги карикатурны и предприняты лишь для того, чтобы "любой ценой отвести внимание от фактологической информации".

Днем ранее первый вице-премьер и министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек объявил о высылке 18 российских дипломатов, увязав это со взрывом на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии 15 октября 2014 года, хотя ранее Прага отмечала, что инцидент произошел из-за халатности обслуживающих склад компаний.

Также Чехия объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, также обвиняя их в причастности ко взрыву.