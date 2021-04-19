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19.04.2021 11:35
Рубрика: Культура

"Аннет" с Марион Котийяр откроет 74-й Каннский кинофестиваль

Текст: Сусанна Альперина
Каннский кинофестиваль продолжает готовиться к своему проведению в этом году с упорством ледокола, пробивающего льды Арктики. В Европе ситуация с пандемией сложная, но новости от 74-го по счету главного мирового киносмотра продолжают поступать с завидной регулярностью.

Так, церемонию открытия планируется провести 6 июля. Она будет транслироваться в открытом режиме по ТВ, а также в кинотеатрах-партнерах. Сегодня объявлено, что всемирно известный кинорежиссер Леос Каракс возвращается в Канны спустя девять лет после успеха на фестивале его фильма "Holy Motors" ("Святые моторы"). Новый фильм Каракса - первый на английском языке, который он снял, тот самый, которого с нетерпением ждут зрители всего мира. "Аннет" откроет 74-й Международный кинофестиваль. Можно ли надеяться, что по красной дорожке Дворца фестивалей, где сейчас развернулся штаб вакцинации, пройдут исполнители главных ролей в картине Марион Котийяр и Адам Драйвер - покажет время.

Фото: IAN LANGSDON/EPA
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"Каждый фильм Леоса Каракса - это событие. И эта лента выполняет все свои обещания! "Аннет" - это подарок, на который надеются любители кино, музыки и культуры", - говорит Пьер Лескюр, президент Каннского кинофестиваля.

Премьера фильма одновременно состоится и во французских кинотеатрах. Действие картины разворачивается в наши дни в Лос-Анджелесе. Она рассказывает историю Генри - комика-стендапера, известного своеобразным юмором, и певицы Энн. Рождение их первого ребенка Аннет - "таинственной девочки с исключительной судьбой" - перевернет их жизнь.

Фестиваль обещает в конце мая объявить состав жюри, которое будет работать под руководством Спайка Ли. А пока кинодеятели всего мира гадают, что же еще войдет в конкурс киносмотра в этом году. Появление "Аннет" в Каннах предсказывали многие. Но никто не мог предугадать, что именно этот фильм откроет фестиваль.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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