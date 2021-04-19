Банк России может снова повысить ключевую ставку

Банк России в ближайшую пятницу снова повысит ключевую ставку, полагают опрошенные "РГ" аналитики. Интрига в том, как сильно она поднимется - то есть решит ли ЦБ форсировать запланированное повышение ставки из-за высокой инфляции и недавних санкций США на госдолг. Вслед за ставкой вырастут и проценты по новым кредитам и вкладам.

Сейчас ключевая ставка составляет 4,5%, Банк России повысил ее (впервые с конца 2018 года) до этого уровня месяц назад. До этого ЦБ на фоне низкой инфляции и необходимости помочь экономике дешевым кредитом из-за пандемии снижал ставку - она опускалась с 7,75% до 4,25%. Но теперь инфляция растет, курс рубля просел (это влияет на рост цен через удорожание импорта), а экономика вышла из острой стадии кризиса. В результате ЦБ свернул смягчение денежно-кредитной политики и объявил о фазе повышения ставки: планируется довести ее до 5-6% (нейтрального уровня, не сдерживающего, но и не стимулирующего экономику). "Если откладывать повышение ставки, инфляция может вырасти, а инфляционные ожидания не снизятся. Это отдалит инфляцию от цели еще больше и в итоге потребует более существенного повышения ставки в будущем", - указывала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Так, в марте инфляция составила 5,8% при цели Банка России "вблизи 4%". "Текущие темпы роста цен остаются повышенными, и не только в продовольствии. В целом ускорение инфляции остается устойчивым не только внутренним, но глобальным трендом", - констатируют экономисты "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко.

Кроме того, недавние санкции США (запрет на покупку американскими инвесторами новых выпусков российских ОФЗ) в сочетании с неопределенностью относительно их дальнейшего ужесточения - это фактор, который будет поддерживать высокую рисковую надбавку в рубле и ограничит потенциал его укрепления в ближайшие месяцы, добавляют они. "Это важно в первую очередь с точки зрения инфляции (импортируемой) и инфляционных ожиданий, хотя соображения финансовой стабильности, сохранение привлекательности рублевых вложений в сложных условиях тоже могут учитываться", - объясняют они возможную логику регулятора. Таким образом, Донец и Мелащенко ожидают, что Банк России в пятницу повысит ставку не на стандартные 0,25 процентных пункта, а сразу на 0,5 - до 5% годовых.

Вероятность пятничного повышения ставки до 5% можно оценить как довольно высокую: текущая, достаточно высокая инфляция может создать хороший момент для более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, соглашается эксперт Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Василиса Баранова. "С другой стороны, ЦБ в последнее время иногда критикуется участниками рынка за достаточно быстрое начало ужесточения политики, потому что оно может негативно сказаться на инвестициях и на инвестиционном кредитовании, а экономическая активность пока еще полностью не восстановилась. Поэтому повышение на 0,25 процентного пункта также нельзя исключать", - указывает она. По оценке Барановой, на конец года ключевая ставка составит 5-5,25% (то есть точно войдет в диапазон "нейтральности").

Банковские ставки по кредитам на фоне роста ключевой ставки будут расти заметно сильнее, чем проценты по вкладам

Рост ключевой ставки будет подталкивать рост ставок по банковским кредитам и депозитам, напоминает аналитик. "Ставки по кредитам, вероятно, будут расти сильнее, что будет поддерживать чистую процентную маржу банковского сектора", - отмечает Баранова. Впрочем, даже это вряд ли поможет банкам заметно нарастить чистую процентную маржу из-за невысоких темпов роста кредитования, говорилось ранее в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".

Но все же на фоне будущего роста ставок по потребкредитам и ипотеке сейчас благоприятное время для заемщиков для того, чтобы привлечь новый долг или рефинансировать старый под все еще исторически низкие ставки, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.