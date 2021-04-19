Бельгия снимет ограничения на поездки в страны ЕС

Власти Бельгии снимают запрет на туристические поездки в страны Евросоюза, но рекомендация - воздержаться от посещений регионов со сложной эпидемиологической ситуацией - остается. Ограничения отменяют с понедельника, 19 апреля.

"Посещать страны ЕС с туристической целью бельгийцы смогут при соблюдении определенных правил, - пояснил премьер-министр страны Алекандр де Кроо, слова которого приводит РИА Новости. - Перед возвращением в Бельгию будет необходимо заполнить специальную анкету с указанием подробностей о поездке. Кроме того, прибывающие в Бельгию должны будут соблюдать недельный карантин. Для выхода из карантина необходимо сдать два отрицательных ПЦР-теста - в первый и седьмой день после возвращения".

Власти Бельгии уже предупредили, что контроль за соблюдением карантина и обязательным тестированием будет усилен. Нарушителям грозит штраф в 250 евро. Решение о смягчение мер по противодействию COVID-19 было принято на фоне снижения темпов распространения вируса в стране и ускорения темпов вакцинации.