Чехия решила исключить "Росатом" из тендера на достройку АЭС "Дукованы"

Власти Чехии намерены в ближайшее время вычеркнуть российскую госкорпорацию "Росатом" из списка кандидатов в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Об этом заявил министр промышленности и торговли республики Карел Гавличек в интервью газете "Право".

По его словам, в течение нескольких ближайших дней "Росатом" будет исключен из числа компаний, которые смогут принять участие в тендере. Министр также отметил, что российская корпорация не сможет участвовать в тендере и в качестве субподрядчика.

Накануне о возможности отстранения "Росатома" от тендера заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Кстати, ранее из конкурса уже выбили китайскую компанию China General Nuclear Power. В итоге основным претендентом на контракт стоимостью 6 миллиардов долларов оказалась американо-канадская фирма Westinghouse.

Резкое изменение отношения к российской компании произошло после скандальных заявлений чешской спецслужбы о якобы причастности России к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице аж в 2014 году. Как обычно это произошло без представлений каких-либо доказательств, на что неоднократно обращал внимание и президент Чехии Милош Земан. Он уже выразил опасения, что из-за сокращения количества участников тендера стоимость контракта значительно возрастет.

Напомним, строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" начаться не позднее 2029 года, а его ввод в испытательный режим намечено на 2036 год. Он заменит на АЭС один из четырех действующих блоков, которые были сооружены в 1985-1987 годах.