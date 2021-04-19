Чернышенко и Догузова вошли в состав совета директоров "Туризм.РФ"

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, руководитель Ростуризма Зарина Догузова вошли в состав совета директоров корпорации "Туризм.РФ", сообщили в пресс-службе организации.

"В ближайшее время планируется проведение первого заседания совета директоров. На нем будет выбран председатель и определен план работы Корпорации "Туризм.РФ" на год", - говорится в сообщении.

Совет директоров акционерного общества "Корпорация Туризм.РФ" утвердило Росимущество, являющееся единственным акционером. Совет директоров сформирован в составе 10 человек.

Также в совет директоров вошли министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр природных ресурсов Александр Козлов, заместитель министра финансов Павел Кадочников, глава Росимущества Вадим Яковенко, заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, заместитель руководителя секретариата вице-премьера Чернышенко Наталья Паршикова, генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева и генеральный директор Корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

"Корпорация Туризм.РФ" создана 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма.