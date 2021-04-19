Чиновников стали штрафовать за частные поездки на служебных машинах

Новая практика: чиновников стали штрафовать за использование служебных авто в личных целях. С легкой руки прокуратуры к воскресным поездкам столоначальников на шашлыки или субботним вояжам в филармонию стала применяться статья КоАП "Самоуправство". Оказалось, она идеально подходит к ситуации, когда важный государственный человек решил прокатиться на казенных колесах по неказенным делам.

В Смоленской области буквально на днях оштрафовали на 300 рублей главу одной из районных дум: в выходные гражданин спикер поехал на служебной машине в Брянск. Без оформления командировки, а значит, де-юре - по личным делам.

Вояж раскрылся из-за нарушения правил дорожного движения: машина районного спикера пролетела на красный. А прокуратура, узнав об этом, заинтересовалась, куда ездил руководитель. Выяснилось: непонятно куда. Поэтому за лихую поездку законодателя привлекли к ответу по статье КоАП со столь говорящим названием: "Самоуправство". В суде глава района пытался защитить коллегу: мол, ездил на переговоры по его личной просьбе. Такое бывает. Но суд отнесся к версии скептически.

Постфактум можно говорить все что угодно. Однако ответственные начальники должны понимать: они не хозяева своим служебным лимузинам. А значит, должны отчитываться за каждый накрученный на спидометре километр - на что был потрачен народный бензин. Неизвестно, как проводил время районный законодатель. Может, встречался с родней. А может, действительно обедал с инвесторами . Это уже не важно. Раз нет командировки, путевого листа, значит, человек ездил не по работе. "Пользоваться служебным авто для личных целей - это искушение многих чиновников", - говорит член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина. - И, конечно, назначение служебных машин - исключительно для выполнения чиновниками своих должностных обязанностей. Например , отвезти своего ребенка в детский сад в рабочее время уж точно не входит в должностную инструкцию госслужащих. Однако слуги народа злоупотребляют зачастую этими правилами".

Правда, по ее мнению, выявить нецелевое использование служебного транспорта трудно. Практически нереально, полагает юрист. По крайней мере, инспектор ГАИ, остановив чиновника, не вправе наводить справки, едет ли гражданин начальник в баню или на совещание. Тем более что у иных слуг народа это одно и то же. В банях решаются стратегические вопросы и даже делаются головокружительные карьеры. Потому некоторые и мчатся в парилку на казенном транспорте.

"Функция инспектора ГАИ - контролировать безопасность движения, а не выполнение обязательств чиновников в рабочее время, - говорит Асия Мухамедшина. - Инспектор имеет право спросить цель поездки, но не требовать документального подтверждения - не уполномочен. Об этом гласит административный регламент МВД России исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения".

В свою очередь член АЮР Мария Спиридонова подчеркивает, что эксплуатация автомобилей, закрепленных за госслужащими, возможна лишь в рабочее время и исключительно для служебных целей. Но она соглашается с тем, что выявление фактов использования служебных авто в личных целях является достаточно сложной задачей. По нескольким причинам.

Прокуратура выявляет частные поездки чиновников, изучая камеры видеонаблюдения на дорогах. А потом составляет протоколы

"Действительно, на машину можно установить GPS-трекер, который покажет маршрут передвижения, а также общий километраж. Однако на деле порой трудно отличить рабочие и личные цели, - говорит она. - Например, если чиновник поедет за город на неформальную встречу с инвестором для обсуждения условий финансирования проекта, но соглашение не будет достигнуто, будет ли считаться, что автомобиль использован в служебных целях? Вопрос достаточно субъективный и в каждом конкретном случае требует выявления всех деталей. Кроме того, создание единого центра отслеживания не только экономически нецелесообразно, но и технически трудоемко, так как, например, выявление использования служебных авто в нерабочее время не всегда будет означать злоупотребление со стороны государственного служащего".

Тем не менее прокуратура постепенно набивает руку на выявлении частных поездок. Например, в Тамбовской области прокуратура выявила, что глава одного из сельсоветов неоднократно ездил в выходные и праздники на служебной иномарке.

"Это подтверждено автоматизированной системой сбора информации о транспортных средствах. Кроме того, при использовании автомобиля путевые листы не выписывались", - сообщили в прокуратуре.

Чиновники должны отчитываться за каждый накрученный на спидометре служебной машины километр. Все поездки отмечаются в путевом листе

В итоге на него составили протокол за самоуправство. Также и в Краснодарском крае прокуратура одного из районов при использовании сведений с камер фотофиксации передвижения транспортных средств установила факты использования главами двух сельских поселений служебного транспорта без служебной необходимости.

А в Курганской области главврач одной из районных больниц трижды ездила в выходные в областную филармонию. Но даже тяга к прекрасному и высокому все равно считается самоуправством, если к медным трубам спешить на служебной машине.

"Использование чиновниками служебных авто в личных целях прямо запрещено действующим законодательством, - подчеркивает Мария Спиридоноа. - За нарушение указанного запрета могут быть применены меры взыскания, вплоть до увольнения. Так, в соответствии с ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" служебный контракт с госслужащим может быть прекращён по инициативе представителя нанимателя в случае неоднократного неисполнения должностных обязанностей лицом, имеющим дисциплинарное взыскание".

Иными словами, штрафом за самоуправство дело для чиновника может и не закончится. Есть вероятность, что последуют оргвыводы.

"Увольнение как мера дисциплинарного взыскания безусловно применяется, - поясняет адвокат Никита Филиппов. - Но также по результатам служебной проверки могут быть вынесены иные дисциплинарные взыскания, например, замечание или выговор. Это зависит от решения комиссии по результатам проверки, которая в свою очередь учитывает такие обстоятельства, как тяжесть совершенного проступка и другие".

Более того, на практике нередко с чиновников взыскивают и расходы на бензин за личные поездки на казенных авто.

В Алтайском крае через суд взыскали 64 тысячи рублей с теперь уже бывшего главы одного из районов за то, что каждый день ездил на работу из Барнаула в район. По-хорошему, начальник должен был поселиться там, где руководит. Но он не хотел, чтобы в селе "жена ходила по магазинам и слушала ту ахинею, что говорят про него".

Поскольку он теперь находится в СИЗО и обвиняется в мошенничестве, не исключено, что та "ахинея" все-таки не была настолько ахинеей.