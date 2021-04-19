Что покажет Apple на презентации 20 апреля

Во вторник компания Apple проведет специальное мероприятие - Apple Spring Loaded, что можно перевести как "Весенняя загрузка Apple". Оно начнется в 20:00 по московскому времени, на нем представят много новых продуктов.

iPad Pro 2021 - вероятность появления 100%

Практически все инсайдеры сходятся во мнении, что на завтрашней презентации компания Apple обновит iPad Pro. Как и раньше, модель будет представлена в двух вариантах - с диагоналями 11 и 12,9 дюймов. По информации издания Bloomberg, ключевым отличием нового iPad от прошлогодней версии станет наличие экрана Mini-LED. Эта технология делает изображение более ярким и контрастным, также повысится энергоэффективность - новый iPad будет работать от одного заряда аккумулятора еще дольше. Специалисты сходятся во мнении, что Mini-LED-дисплей установят только в модели 12,9 дюйма.

Разумеется, Apple обновит и "железную" составляющую планшета - обе модели получат чип A14X. По своим характеристикам он может быть похож на процессор M1, который используется в новых MacBook и Mac Mini, пишет 9to5mac. Журналисты издания нашли информацию о новом чипе в коде операционной системы iOS 14.5, выход которой ожидается уже совсем скоро.

Новые iPad получат поддержку разъема Thunderbolt для подключения внешнего монитора и быстрых SSD с ускоренной передачей данных. С практически 100% вероятностью можно утверждать, что оба iPad получат поддержку сетей пятого поколения 5G. Она уже есть в линейке iPhone 12.

iPad mini - вероятность появления 90%

Следующей новинкой Apple может стать iPad mini. "Малыш" из Купертино не обновлялся уже с 2019 года и сейчас самое время вдохнуть в него новую жизнь. Устройство сохранит "старый" формфактор, но получит новый процессор - какой именно, пока неизвестно. Но вряд ли это будет A14X как в iPad Pro - скорее всего, туда поставят что-то попроще. Устройство сохранит и сканер отпечатков пальцев Touch ID, и фирменный разъем Lightning.

AirTag - вероятность появления 80%

Недавно Apple обновила приложение "Локатор" - теперь оно может искать потерянные предметы. Также компания объявила, что в скором времени появятся аксессуары, которые будут поддерживать "Локатор" - вполне вероятно, что речь шла именно об AirTag. Устройство будет похоже на маленький брелок - пользователи смогут его подцепить к ключам или положить в сумку. Аналитики обещают точность передачи геолокации до 10 см. А сами вещи будут отображаться в приложении "Локатор".

Apple TV - вероятность появления 70%

Apple TV, как iPad mini, сохранит формфактор предыдущего поколения, но при этом получит поддержку экранов 120 Гц и более мощный процессор. Последний раз "яблочная" приставка обновлялась в 2017 году.