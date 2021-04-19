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Текст:   Василий Кошкин 
10:54 19.04.2021

Дачники получат право на новую льготу

Россияне смогут частично компенсировать строительство дома на садовом участке. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на письмо Минфина.

Дачники смогут указать расходы на постройку дома в составе имущественного вычета по НДФЛ. Вернуть можно будет 13 процентов от общей суммы затрат, но в зачет пойдет не больше двух миллионов рублей. Таким образом, максимальная сумма для возврата составит 260 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Оформить налоговый вычет по НДФЛ можно будет онлайн

Рассчитывать на выплату могут только владельцы участков, на которых размещены жилые дома. При этом есть еще одно обязательное условие - постройка должна быть оформлена в собственность.

Льготой смогут воспользоваться владельцы домов, зарегистрированные в собственность не раньше 2019 года.

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