Детям с ограниченным возможностями помогут найти работу в театре и кино

Совместный проект Благотворительного фонда "Галчонок" и сервиса "Кинолифт" под говорящим названием "Особенное искусство" поможет подопечным фонда - талантливым детям и молодым людям с органическими поражениями центральной нервной системы (ЦНС), в том числе и с диагнозом церебральный паралич (ЦП), - найти работу в театре и кино.

"Наша задача как Фонда не только помогать подопечным жить обычной жизнью и получать от нее максимум удовольствий, но и менять отношение к ним общества. Поэтому этот проект для нас действительно особенный. Через него мы сможем учить ребенка с ЦП взаимодействовать с внешним миром и не бояться, а широкую аудиторию - принимать разнообразие", - рассказывает учредитель Благотворительного фонда "Галчонок", актриса Пересильд.

Перед юными и талантливыми подопечными фонда открываются по-настоящему безграничные возможности. Ребята смогут оказаться в самой гуще событий и узнать, как все устроено в индустриях кино и театра изнутри. Опытные кураторы дадут ценные советы, а возможность создать собственное портфолио с профессиональной фотосъемкой для кого-то может стать судьбоносной. Свои портфолио и анкеты участники проекта смогут загрузить на платформу "Кинолифт", где регулярно проводят кастинги режиссеры, агенты и продюсеры.

"Особенное искусство" - часть программы Фонда "Галчонок" по поддержке инклюзивного образования и развития инклюзивного общества в России.

"Мне всегда казалось странным, что особенные дети находятся за "границей" мира искусства. По какой причине все эти годы они остаются немыми наблюдателями? Почему мы отняли у них голос, не дав даже шанса ему зазвучать? Я верю, что этот проект не только познакомит ребят с новой для них стороной жизни, но и подарит новые имена в мире искусства", - отметила соучредитель "Кинолифт", член совета директоров ICDN кастинг директор Елизавета Шмакова.