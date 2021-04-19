Девушки из команды УГМК третий раз подряд выиграли титул Евролиги

В главном матче прошедшего в турецком Стамбуле "Финала четырех" женской клубной Евролиги под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) девушки из екатеринбургского УГМК победили испанскую "Авениду" - 78:68. Таким образом, уралочки третий раз подряд стали лучшими на континенте.

Увы, "лисицам", как называют УГМК из-за живого талисмана команды, и их соперницам пришлось выступать в Стамбуле при пустых трибунах. Однако накал борьбы во всех встречах решающей стадии клубного чемпионата Европы оказался запредельным. В первый день соревнований екатеринбурженки сражались с хозяйками площадки из "Фенербахче" и в упорной борьбе одолели грозных оппонентов - 88:84. "Авенида" в этот же день оказалась сильнее венгерского "Шопрона" - 72:61.

Финал для УГМК получился непростым. По итогам стартовой четверти "Авенида" лидировала с разницей в пять очков - 21:16. Однако следующий отрезок подопечные давно уже работающего на Урале главного тренера Мигеля Мендеса провели ударно. Многократные чемпионки России заметно прибавили в качестве командных взаимодействий, стали играть более организованно, ответственно. Результат не замедлил себя ждать - 39:30 в пользу нашего клуба к большому перерыву.

Немного тревожно стало в дебюте заключительной десятиминутки основного времени, когда от ранее заработанного УГМК перевеса "плюс 14" осталось только два очка - 59:57 за 8.39 до сирены. Уже в самой концовке попадания уральских легионеров Кортни Вандерслут и Эммы Меессеман помогли вернуть комфортный перевес и довести матч до победы. Самыми результативными у флагмана нашего и европейского женского баскетбола стали Эмма Меессеман (19 очков), Бриттни Грайнер (14), Бреанна Стюарт (12) и Кортни Вандерслут (12).

Среди россиянок обладательницами приза стали игравшие в матчах Евролиги на различных стадиях турнира Елена Беглова, Евгения Белякова, Мария Вадеева, Мария Попова, Виктория Завьялова и Татьяна Петрушина. Много лет отдавшие сборной страны Белякова и Беглова уже завершили свою карьеру в национальной дружине, квартет остальных находится в поле зрения наставника главной команды России Александра Ковалева. Этим летом сборницам предстоит выступление на финальном турнире чемпионата Старого Cвета в Испании и Франции.

Если подводить полный итог, то клуб из Екатеринбурга в шестой раз в своей истории взял титул Евролиги. Если убрать за скобки прошлый сезон, когда по причине пандемии большинство турниров ФИБА не были завершены, этот успех уралочек в данном соревновании - третий подряд. Теперь УГМК близок к "покеру", своеобразному баскетбольному "Большому шлему". Помимо только что завоеванного в Стамбуле приза, команда на данный момент владеет Суперкубком Европы, званием чемпиона России (последние два трофея еще надо отстоять) и обладателя впервые разыгранного в феврале 2021-го Суперкубка страны.

Комментарий

Бреанна Стюарт, баскетболистка УГМК, самый ценный игрок (MVP) "Финала четырех":

- Два года назад я тоже играла в финале Евролиги, но тогда это было в Венгрии, и я выступала за курское "Динамо", получив серьезную травму. То есть сейчас у меня какой-то странный перекос в сознании, но я рада быть частью коллектива УГМК и снова приносить пользу команде из России в ее соперничестве с лучшими клубами вашего континента. Хочу отдельно поблагодарить все руководство клуба, президента БК УГМК Максима Рябкова и нашего испанского наставника Мигеля Мендеса. Спасибо им за возможность испытать великолепные победные эмоции. Уровень игроков и конкуренции в Евролиге ничуть не меньше, чем у нас летом в женской НБА, здесь собрались классные мастера своего дела. Мой титул MVP я не собираюсь переоценивать, это нечто вроде "вишенки на торте". А самое сладкое и главное - командная победа.