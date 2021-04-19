До конца года услуги центров занятости станут электронными

Уже в июле услугу по поиску работы все центры занятости страны смогут предоставлять гражданам в электронном виде, а до конца года цифровыми станут еще не менее десяти услуг. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на круглом столе в Совете Федерации 19 апреля.

Она пояснила, что переход центров занятости на цифровой формат взаимодействия с соискателями позволит оптимизировать работу самих служб занятости, которые будут проактивно управлять рынком труда, в том числе помогать гражданам строить успешные карьерные траектории, а организациям - находить сотрудников.

Это стало возможным благодаря созданию единой информационной системы на базе платформы "Работа в России".

Сегодня служба занятости России - это разветвленная структура из более 2 тысяч отдельных центров занятости и их отделов. В системе трудятся свыше 30 тысяч специалистов.