Родителям дошкольников предложили полностью оплачивать больничные

В "Единой России" предложили устранить несправедливость с выплатой больничных для родителей дошкольников. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что нужно полностью выплачивать им больничные независимо от трудового стажа.

"Это поддержит, в первую очередь, молодых родителей, которые только начинают профессиональную деятельность. Зачастую именно для них уход на больничный оборачивается ощутимыми финансовыми потерями", - сказал он на встрече с председателем движения "Совет Матерей" России, экспертом ОНФ Татьяной Буцкой.

По его словам, с таким предложением партия обратится к президенту Владимиру Путину.