ФАС: Картельных сговоров по ценам в отелях на Черном море нет

Значительного числа жалоб на необоснованное повышение цен в отелях на черноморском побережье нет, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев.

"У нас практически нет жалоб на размещение в отелях до трех звезд. Никто не жалуется на бюджетные системы размещения. Также никто не жалуется на предварительное бронирование", - сказал заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев в ходе совещания в Совете Федерации. Основная проблема концентрируется на уровне четырех-пяти звезд и связана с тем, что люди пытаются найти отдых в условиях отмены турецкого направления, добавил он. Но на рынке нет лиц, которые могли бы влиять на него целиком, также не выявлено картельных соглашений. Скорее всего, это реакция на рынок, злоупотреблений нет, заметил представитель ФАС.

Отдельно обсуждается комплекс мер для борьбы с недобросовестной деятельностью, когда в условиях резко возникшего спроса отдельные участники рынка отменяют ранние бронирования ради перепродажи номеров по более высоким ценам, заявил Нижегородцев. "Такие действия возможны, мы будем их профилактировать", - сказал он.

"Но в целом мы пока видим, что ситуация удерживается, и люди, которые заранее планировали свой отдых и заранее забронировали номера, пока находятся в рамках исполнения ранее заключенных соглашений. Пока это не является крупной проблемой", - сказал Нижегородцев.

Ранее замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова заявила, что некоторые отели отменяют ранее сделанные туристами брони на май, чтобы перепродать размещение по более высоким ценам.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин привел данные о росте цен размещение в гостиницах на черноморском побережье в мае и июне 2021 года. В Крыму цены на размещение в четырехзвездочных отелях на май - июнь 2021 года выросли на 19% по сравнению с 2020 годом. "Это нормально", - отметил Ламшин. По сравнению с 2019 годом цены в 2020 году выросли на 45%. В Сочи цены существенно ниже, чем в Крыму. Но в 2021 году рост составил 44% к 2020 году, а в 2020 году - 18% к 2019 году в четырехзвездочных отелях.