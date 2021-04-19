ФАС проанализирует рост цен на российских курортах

Федеральная антимонопольная служба направила запросы по ценам на российских курортах. Ведомство намерено сравнить динамику роста тарифов на гостиничные услуги в 2018-2021 годах, заявил замглавы службы Тимофей Нижегородцев на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Этот анализ позволит определить, насколько наблюдаемый сегодня рост, связанный с сезонностью, глобальной эпидемией коронавирусной инфекции и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период. И сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка", - говорится в сообщении на сайте ФАС.

Особенностью рынка туристских услуг является сезонность, которая запускает "качели", связанные с периодическим повышением и снижением цен на гостиничные услуги.

По мнению ФАС, фиксируемый сейчас рост цен на гостиницы, может быть связан, прежде всего, с сокращением возможностей для выездного туризма. Кроме того, свою роль мог сыграть внезапно возросший спрос на внутреннем рынке в высокий сезон.

В ФАС отмечают, что рынок гостиничных услуг является конкурентным: на нем нет компаний, которые могли бы занять доминирующее положение и злоупотреблять этим. Пока у антимонопольщиков нет данных о координации и возможном сговоре участников рынка.