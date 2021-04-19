ФАС проконтролирует цены в гостиницах на Черном море

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предпримет меры, чтобы отели не отменяли брони и не перепродавали номера по завышенным ценам.

В условиях резко возросшего спроса отдельные участники рынка могут отменять ранние бронирования ради перепродажи номеров по более высоким ценам, заявил замруководителя ведомства Тимофей Нижегородцев в ходе совещания в Совете Федерации. "Такие действия возможны, мы будем их профилактировать", - сказал он. При этом в целом пока ситуация стабильна. Соглашения, по которым туристы заранее бронировали номера, действуют, заверил представитель ФАС.

О фактах завышения цен сообщила замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова. Некоторые отели, по ее словам, перепродают номера по завышенным ценам. Это недобросовестная практика, заметила она. Ростуризм совместно с ФАС подготовит для отельеров предупреждения о возможных штрафах, чтобы пресечь нарушения прав потребителя. Предупреждения будут направлены всем гостиничным предприятиям, сказала Лысенкова. Вопросы вызывают в целом цены в отелях на российских южных курортах. После ограничения авиасообщения с Турцией стоимость размещения в гостиницах пошла вверх. Однако значительного числа жалоб на необоснованное повышение цен в отелях "три звезды" нет, заметил Нижегородцев. Основная проблема, по его словам, концентрируется на уровне отелей категории четыре или пять звезд.

При этом на рынке нет лиц, которые в силу своего монопольного положения могли бы в целом влиять на него. Не выявлено также на туррынке картельных соглашений. Скорее всего, повышение цен связано с обычной реакцией рынка, и злоупотреблений в этом нет, заметил представитель ФАС.

Тем не менее ведомство проанализирует ситуацию. Для этого оно направит запросы в гостиницы о ценах на их услуги на российских курортах в 2018-2021 годах. Такая информация позволит определить, насколько наблюдаемый рост цен связан с сезонными изменениями и укладывается ли в обычную динамику.

Картельного сговора между отелями, скорее всего, нет, но ФАС проанализирует ситуацию на рынке

При этом для сдерживания роста цен в отелях на Черном море стоит рассмотреть возможность возобновления авиасообщения с курортами Египта и других туристических стран, заметил Нижегородцев. Такие шаги помогут компенсировать переизбыток спроса на рынке. Но принимать решения в этом направлении должен оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса, отметил он.

Хотелось бы все же, чтобы российские туристы получали качественный отдых внутри страны и оставляли деньги в России, заметила в ответ председатель Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко.