ФАС возбудила дело против Google из-за блокировок аккаунтов в YouTube

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Google LLC. В ведомстве считают, что компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

Жалобу на действия Google подала общественная организация "Центр Интернет-технологий". В результате проверки ФАС пришла к выводу, что правила Youtube являются "непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми".

"Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий", - говорится в заявлении ФАС.

Антимонопольная служба намерена дать оценку действиям Google LLC, а также проанализировать их последствия для пользователей и создателей контента.