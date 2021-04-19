Видео: ФСБ задержала 55 нелегальных оружейников в 21 регионе России

Из незаконного оборота изъяты 222 огнестрельных "ствола" отечественного и иностранного производства.
По данным ЦОС ФСБ, была также прекращена деятельность 27 подпольных мастерских, оборудованных в гаражах и частных домах. Масштабная спецоперация против нелегальных торговцев оружием прошла в Москве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях.
Изъятого арсенала хватило бы на настоящую войсковую операцию. Среди изъятого - 57 ручных гранат, две минометные мины, около восьми тысяч патронов и 7,5 кг пороха и тротила, а также 52 артиллерийских снаряда.
Стрелковое автоматическое оружие представлено 3 пулеметами, 6 автоматами и 12 пистолетами-пулеметами. Кроме того, у нелегальных оружейников изъято 108 винтовок, карабинов и ружей, 93 пистолета и револьвера, а также другие образцы.