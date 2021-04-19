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19.04.2021 11:05
Рубрика: Происшествия

Видео: ФСБ задержала 55 нелегальных оружейников в 21 регионе России

Текст: Иван Егоров
ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность 55 нелегальных оружейников из 21 региона. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, задержанные граждане причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их продаже на "черном рынке".

Из незаконного оборота изъяты 222 огнестрельных "ствола" отечественного и иностранного производства.

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По данным ЦОС ФСБ, была также прекращена деятельность 27 подпольных мастерских, оборудованных в гаражах и частных домах. Масштабная спецоперация против нелегальных торговцев оружием прошла в Москве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях.

Изъятого арсенала хватило бы на настоящую войсковую операцию. Среди изъятого - 57 ручных гранат, две минометные мины, около восьми тысяч патронов и 7,5 кг пороха и тротила, а также 52 артиллерийских снаряда.

Стрелковое автоматическое оружие представлено 3 пулеметами, 6 автоматами и 12 пистолетами-пулеметами. Кроме того, у нелегальных оружейников изъято 108 винтовок, карабинов и ружей, 93 пистолета и револьвера, а также другие образцы.

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