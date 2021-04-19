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19.04.2021 19:18
Рубрика: Власть

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Глава минюста сообщил о внедрении цифрового нотариата
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 84(8435)
Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что нотариат в настоящее время претерпевает колоссальные изменения в части цифровой трансформации.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

"Минюстом России подготовлены и приняты приказы, которые определяют порядок ведения электронного реестра нотариальных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами, - рассказал он. - Приказы описывают порядок оформления нотариальных действий и необходимые технологические процедуры. Эти 10 приказов вступили в силу в конце прошлого года и ознаменовали начало развития "цифрового нотариата" в нашей стране", - уточнил министр.

Фото: iStock
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Например, недавно нотариусы впервые удостоверили дистанционную сделку. Бывшие муж и жена смогли с помощью нотариуса уладить в дистанционном режиме вопросы, связанные с разводом. Он находился в Москве, она - в Южно-Сахалинске. Дистанционные нотариальные действия предполагают, что заключить сделку или оформить соглашение можно на расстоянии через двух нотариусов. Кстати, в этом году отмечается юбилей электронного нотариата: ровно десять лет назад было совершено первое нотариальное действие с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи нотариуса.

Первопроходцем, который решился применить "цифру" уже на практике, стал нотариус из Москвы Александр Царелунго. Именно он в апреле 2011 года засвидетельствовал подлинность подписи заявителя на документах для регистрации юрлица и направил их в Межрайонную инспекцию ФНС России N 46 по Москве в электронном формате. Выбор в пользу "цифры" позволил нотариусу сократить время проверки и подготовки документов до одного часа, а заявителю - забрать свидетельство о госрегистрации юрлица в налоговой уже через три дня.

"В то время переход на "цифру" для нотариусов был сравним по ощущениям с полетом в космос. Так и подмывало процитировать что-то вроде "Поехали!". Электронные технологии тогда только начинали внедрять в повседневную работу ведомств, и страхов, что что-то пойдет не так, была масса. Тем более что за каждую ошибку нотариус несет максимальную ответственность", - делится своими воспоминаниями Александр Царелунго.

Это был первый шаг к тому, что сегодня называют "цифровой революцией нотариата". В наши дни в арсенале нотариусов появились нотариальные действия, которые еще вчера казались фантастикой.

Нотариусы начали проводить дистанционные действия: по видеосвязи из разных городов 

Миллионы россиян уже успели оценить возможность мгновенно передать документ в другой город с сохранением его юридической силы. Бесплатные публичные онлайн-сервисы нотариата позволяют оперативно проверить движимое имущество на предмет залога, убедиться в подлинности и действительности предъявленной доверенности, найти нотариуса, который занимается конкретным наследственным делом, и т.д.

В этом году введены дистанционные сделки, а некоторые действия можно будет проводить удаленно. Например, в режиме онлайн можно будет юридически зафиксировать факты оскорблений в Сети.

При этом президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик подчеркивает, что технологии не отменяют роль нотариуса.

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