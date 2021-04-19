Глава Минприроды: Количество лесных пожаров сократились почти в 5 раз

В этом году леса горят почти в пять раз меньше, чем в прошлом. Такие данные привел глава Минприроды Александр Козлов на заседании штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, сообщает пресс-служба министерства.

"Нас беспокоит ситуация в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и Центральном федеральных округах, - там идут палы, - сказал Александр Козлов. - Мы знаем, насколько они опасны для людей, которые живут рядом, и для лесов. Наша задача - не допустить трагедий. Отмечу, что пока мы проходим пожароопасный сезон в целом неплохо. В среднем в 4,9 раза уменьшилась площадь и количество возгораний. В цифрах - это 716 лесных пожаров на площади 73260 гектаров".

В целом регионы России к пожароопасному сезону готовы, отметил глава Минприроды. По данным Рослесхоза, в 69 субъектах готовность к тушению пожаров подтверждена, еще у 14 субъектов не соблюдены отдельные обязательные условия подготовки: не заключены госконтракты на выполнение авиационных работ по охране лесов от пожаров, не доведены до готовности лесопожарные формирования, пожарная техника и оборудование.

Лесопожарная обстановка на землях лесного фонда в целом достаточно стабильная, чего нельзя сказать о пожарах на землях иных категорий, доложил замглавы Рослесхоза Александр Агафонов. По его информации, на всей территории России космический мониторинг зафиксировал за истекшие сутки 457 термических точек с активным горением.

На территории заповедников и нацпарков с начала года зафиксированы 39 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 46 тыс. га, большая часть опаленной территории - заросли тростника и травы, добавили в Минприроды.

Исходя из данных Росгидромета, в оставшиеся дни апреля погода создаст предпосылки для развития лесных пожаров на востоке Волгоградской области, в Калмыкии, Ставропольском крае, на севере Дагестана, в Астраханской и Челябинской областях, на юге Бурятии и Забайкальского края, а также на юго-западе Приморского края.