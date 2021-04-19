Глава УЕФА назвал создание Суперлиги "плевком в лица болельщиков"

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин жестко высказался о созданной 12 клубами Суперлиге, назвав этот шаг "плевком в лица болельщиков".

Ранее английские "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона", "Атлетико", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги, несмотря на угрозу санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА.

"УЕФА и футбольный мир объединился против нескольких клубов, ведомых чувством жадности. Против этого не только футбольный мир, но и люди, правительства. Все против такого бессмысленного проекта. Английская ассоциация, итальянская федерация, испанская, ФИФА, все наши 55 членов против идеи такого турнира. Мы никогда не позволим, чтобы это произошло", - заявил Чеферин, чьи слова приводит Sky Sport Italy.

Он добавил, что футболистов, которые намерены выступать за эти клубы, не сыграют на чемпионатах мира и Европы за свои национальные сборные.

"Благодарю всю футбольную семью - игроков, тренеров, клубы, за исключением 12 из них, федерации, руководителей стран, руководителей Евросоюза. Идея Суперлиги - плевок в нашу сторону, плевок в лица болельщиков", - продолжил Чеферин.

Глава УЕФА добавил, что изменения, которые были утверждены в формате Лиги чемпионов с 2024 года пойдут на пользу всему футболу, а не отдельной группе клубов. Ведь УЕФА почти все свои доходы отправляет на поддержку детского, любительского, женского футбола и обеспечение условий для подготовки будущих футболистов.

По мнению Чеферина, главное - сохранить внутренние соревнования и этот принцип меняться не должен никогда. "Мы стараемся менять, реформировать соревнования, чтобы они становились современнее и интереснее. Но этот принцип действует не для всех. Для некоторых важнее всего их карманы, деньги в их карманах", - заключил он.