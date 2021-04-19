Установлен главный признак развития тяжелой формы COVID-19

Группа ученых из университетов Италии и Австралии обнаружила главный биомаркер, указывающий на развитие тяжелой формы и высокий риск смерти от COVID-19. Выводы их исследования опубликованы в издании International Journal of Infectious Diseases.

Авторы проанализировали 19 работ, проведенных с января по декабрь 2020 года с клиническими данными 5617 пациентов с коронавирусной инфекцией. Объединенные результаты показали устойчивую связь резкого повышения концентрации сывороточного амилоида А (serum amyloid A (SAA) с "более высокой степенью тяжести заболевания и более высокой смертностью".

По словам ученых, в сравнении с пациентами с легкой формой COVID-19 уровень SAA у заболевших тяжелой формой в первые 24 - 48 часов возрастал примерно в одну тысячу раз.

Как пояснил ведущий автор исследования, профессор Ардуино Мангони (Arduino A. Mangoni), амилоид A синтезируется в печени, и его концентрация в сыворотке крови при обычном физиологическом состоянии составляет 20-50 мг/л. Гены и белки SAA значительно активируются во время острой фазы раннего воспалительного ответа, который характеризуется повышением температуры, гормональными и метаболическими изменениями. Повышение уровня амилоида А воздействует на ряд белков, цитокинов и рецепторов, которые являются медиаторами цитокинового шторма.

- Следовательно, резкое повышение концентрации SAA у пациентов с COVID-19 может не только отражать наличие острой фазы ответа, но также предвещать развитие цитокинового шторма и, как следствие, полиорганной недостаточности и увеличения риска неблагоприятного исхода, - заявил Мангони.

Профессор добавил, что у пациентов с резко возросшим уровнем амилоида А были выявлены чрезмерные воспалительные процессы, образование сгустков крови и значительные повреждения в легких, почках, сердце и печени. Кроме того, повышенный SAA также наблюдался у пациентов с ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые также связаны со значительно худшими состояниями при коронавирусной инфекции.

По словам авторов работы, проверку концентрации SAA можно использовать для ранней диагностики заболевших тяжелой формой COVID-19 и своевременного назначения точного лечения.