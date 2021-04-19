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19.04.2021 23:01
Рубрика: Спорт

Игроки "Лидса" вышли против "Ливерпуля" в футболках с логотипом Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев

Футбольный клуб "Лидс" не поддержал решение 12-ти ведущих клубов Европы организовать Суперлигу. В понедельник владелец клуба Андреа Радриццани подверг критике это решение.

Фото: Gettyimages
Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года

"Все это полностью противоречит спортивному духу, мечте миллионов болельщиков о завоевании чемпионского титула на поле благодаря планированию, работе. Это убивает все мечты", - написал он в Twitter.

А уже вечером перед матчем с "Ливерпулем", который стал одним из учредителей Суперлиги, футболисты "Лидса" вышли на поле в специально подготовленных футболках. На них был нанесен логотип Лиги чемпионов, а также украшали надписи: "Заслужите это" и "Футбол для болельщиков".

В ночь на понедельник 12 клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Интер", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

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