Игроки "Лидса" вышли против "Ливерпуля" в футболках с логотипом Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Лидс" не поддержал решение 12-ти ведущих клубов Европы организовать Суперлигу. В понедельник владелец клуба Андреа Радриццани подверг критике это решение.

"Все это полностью противоречит спортивному духу, мечте миллионов болельщиков о завоевании чемпионского титула на поле благодаря планированию, работе. Это убивает все мечты", - написал он в Twitter.

А уже вечером перед матчем с "Ливерпулем", который стал одним из учредителей Суперлиги, футболисты "Лидса" вышли на поле в специально подготовленных футболках. На них был нанесен логотип Лиги чемпионов, а также украшали надписи: "Заслужите это" и "Футбол для болельщиков".

В ночь на понедельник 12 клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Интер", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".