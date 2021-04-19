Юрий Борисов: Ухудшение состояния МКС может в будущем привести к катастрофе

Еще 28 декабря прошлого года вице-премьер сообщил, что судьба МКС будет определена "в первом квартале следующего года". На днях Борисов заявил о необходимости предупредить партнеров по МКС о выходе России из проекта после 2025 года. Как сообщили в аппарате вице-премьера, в последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупредить партнеров.

Как известно участники проекта МКС договорились использовать станцию до 2024 года. Однако ведутся переговоры о ее возможной эксплуатации и по истечении этого срока. Работа МКС будет продлена до 2028 года, решение об этом принято на высшем уровне, - сообщил в марте заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК "Энергия" Юрий Гидзенко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Мы сейчас уже об этом думаем и уже решение об этом на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала", - сказал Гидзенко. "При этом, заделанные трещины никоим образом не повлияют на уменьшение срока работы станции до 2028 года", - добавил он.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация ведет мониторинг состояния МКС, но в целом, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей, списывать ее рано. Решение о продолжении эксплуатации Международной космической станции Россией будет принято после 2024 года исходя из ее технического состояния и планов по развертыванию национальной орбитальной станции, - подтвердили в Роскосмосе.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".