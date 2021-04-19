Форум переселенческих организаций вместе с ГУ по вопросам миграции МВД России настаивают: нелегальные мигранты тормозят как конкуренцию на рынке труда, так и соблюдение их прав.

- Если мы не решим проблему роста зарплаты для внутренних мигрантов, мы не решим проблему зарплаты для иностранцев, а рост числа нелегалов, не платящих налоги в казну, грозит оттоком рабочей силы, - говорит директор Института демографических исследований (ИДИ) РАН Сергей Рязанцев. - Я не сказал, что иностранная рабочая сила не нужна - нужна, но нужна и реформа зарплаты. Она низкая, не стимулирует к работе и провоцирует рост "серой" миграции.

По данным МВД, в России "по-серому" работают свыше 120 тысяч граждан Азербайджана, 61 тысяча из Армении, 49 тысяч из Казахстана, 115 тысяч из Киргизии, 247 тысяч из Таджикистана, 332 тысячи из Узбекистана, 152 тысячи из Украины. Срок их легализации МВД отвел до 15 июня, до этих пор предстоит сделать главное - создавать рабочие места для безработных внутри страны. Ставка, по расчетам ИДИ РАН, делается на самых уязвимых - предпенсионеров (свыше 1,4 миллиона безработных) и инвалидов (из 13 миллионов работают лишь 1,3 млн). Стабилизация внутреннего рынка миграции, по расчетам экспертов, повлечет сокращение спроса на внешних мигрантов, что позволит им повысить оплату труда, простимулировав легализацию. Но спрос на иностранную рабочую силу останется: в стране идет депопуляция. Первая ее волна была в 90-е годы, затухание второй волны закончится к 2025 году, третья волна ожидается к 2035 году, когда работать начнут дети "материнского капитала". Депопуляция осложняется двумя факторами - сокращением внешней миграции из-за пандемии и уходом ее в "серую" зону.

Рост числа нелегалов, нежелающих платить налоги в казну, грозит оттоком рабочей силы

- Мало того что вместо одного мигранта работают пять человек с лопатой, опять же вместо автопогрузчика, - считает главный научный сотрудник ИДИ РАН Ольга Воробьева, - так еще этот труд часто нелегален и нацелен на непроизводственный сектор, как правило, торговлю. Ставка на неквалифицированных рабочих консервирует низкий уровень оплаты. В итоге происходит вытеснение внутренней рабочей силы и отток внешней миграции.

Число зарегистрированных мигрантов относительно 2019 года сократилось почти в два раза. И страна встала перед двумя тенденциями миграционной политики - модернизационно-демографической и ограничительной. Решение, как всегда, где-то посередине, в поисках баланса спроса и предложения.