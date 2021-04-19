Как российских туристов будут вывозить из Турции

Россияне, выехавшие самостоятельно в Турцию или другие страны через Турцию, вернутся в Россию по заранее составленному графику. Соблюдение плана вывозных рейсов проконтролирует созданный Росавиацией оперативный штаб.

Накануне руководитель федерального агентства Александр Нерадько провел его первое заседание с участием представителей МИДа, минтранса, минэкономразвития, Ростуризма. "Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов", - сообщили в Росавиации. Авиакомпании при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Они взаимодействуют в рамках "манифеста прерванного полета", то есть передают авиапассажиров друг другу.

Пассажиры могут посмотреть графики вывозных рейсов, они опубликованы на сайтах авиакомпаний. При этом планы будут корректироваться с учетом ситуации. Оперативный штаб Росавиации станет регулярно информировать минтранс о количестве выполненных рейсов и перевезенных россиянах. В случае изменения рейсов туристам переоформят билеты. Авиакомпаниям также рекомендовано усилить работу кол-центров, а при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров.

По оценкам Ростуризма, сейчас за рубежом находятся около 50 тысяч россиян, выехавших самостоятельно на отдых в Турцию или другие страны транзитом через эту страну. Россия приостановила из-за роста заболеваемости коронавирусом авиасообщение с турецкими курортами и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Авиакомпании начали отменять рейсы, потому возник вопрос с возвращением россиян домой.

Туристы, улетевшие на отдых в Турцию и Танзанию по линии туроператоров, вернутся в Россию в запланированные сроки после окончания тура с помощью туроператоров. Таких организованных туристов сейчас также около 50 тысяч в Турции и около четырех тысяч в Танзании. Ростуризм проводит согласование субсидий туроператорам, чтобы все организованные российские туристы могли планово вернуться из Турции и Танзании.

50 тысяч организованных российских туристов сейчас находятся в Турции. Еще столько же уехали туда самостоятельно или использовали Турцию как транзитную страну

Тем временем правительство ввело дополнительные меры поддержки туроператоров. Было принято решение предоставить туроператорам возможность для расчета с туристами в 2021 году воспользоваться средствами фондов персональной ответственности.

"По закону, средства из фондов персональной ответственности могли быть использованы только при банкротстве туроператора. Эта мера, наряду с другими инструментами поддержки, как раз была направлена на предотвращение банкротств и стабильность отрасли - чтобы потребитель получил в итоге либо деньги, либо услугу", - отметили в Ростуризме.

Речь идет о возможности выплат денег туристам из средств фонда персональной ответственности за зарубежные туры, забронированные до 31 марта 2020 года. Но это не означает требование к туроператорам немедленно провести выплаты. По правилам, которые и были продлены на 2021 год, туроператоры должны вместо туров, аннулированных в 2020 году из-за пандемии, отправить туристов в равнозначные путешествия до 31 декабря 2021 года. При этом перенос или замена туров происходит по соглашению между туристами и туроператорами. Если же услуга не будет оказана до 31 декабря 2021 года, только в этом случае туркомпания должна будет вернуть деньги. Такие правила помогут поддержать стабильность в отрасли, чтобы потребитель мог получить в итоге либо деньги, либо услугу, отметили в Ростуризме.

Туроператоры вместо аннулированных в прошлом году из-за пандемии туров должны отправить туристов в равнозначные путешествия до 31 декабря. Если этого не произойдет, туристу вернут деньги

Кроме того, изменились правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. Срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в ассоциацию "Турпомощь", увеличивается с двух недель до месяца. При этом деньги выплачивает не сам туроператор, а ассоциация.

Также правительство продлило действие пониженных ежегодных взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонд персональной ответственности. Взнос за 2021 год в фонды перечисляется в размере 0,25% общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Взнос должен быть внесен не позднее 15 апреля 2022 года.